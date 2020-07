Más de cien docentes participaron del 1° Taller Virtual de Educación Cívica Electoral en la región

En ese sentido, el SERVEL regional, organizó y ejecutó, el 1° Taller de Educación Cívica Electoral para Profesores, bajo una modalidad totalmente virtual, y donde participaron más de cien profesores pertenecientes a la Corporación Municipal de Rancagua.

Rodrigo Díaz Oyarzún, Director Regional de Servel en O´Higgins, señaló estar "Impresionado gratamente con la excelente participación de los docentes de la CORMUN de Rancagua, en este Taller, cuyo objetivo es entregar herramientas que permitan mejorar el proceso de enseñanza como también desarrollar los derechos y deberes de los ciudadanos, lo que nos motiva para seguir desarrollando estas actividades".

Por otra parte, Patricia del Río Farías, Directora de la División de Educación de la Corporación Municipal de Rancagua, quien estuvo presente en la apertura y cierre de este taller, en su intervención hizo extensivo el agradecimiento a todos los docentes que participaron con gran interés y compromiso, así como a los miembros del equipo Servel que hicieron posible esta instancia formativa.

La exposición de los temas estuvo a cargo de la Encargada Nacional de la Unidad de Formación Ciudadana y Educación Cívica Electoral de Servel, María Eva Bustos, quien dictó los talleres, y se refirió al desafío que conllevó organizarlos en el contexto de pandemia, y la realización de las clases virtuales: "La Educación Ciudadana en plataformas virtuales es especialmente desafiante, porque incorpora un fuerte componente reflexivo y metacognitivo, por lo que el diseño instruccional, la metodología y recursos fueron especialmente preparados y probados en esta oportunidad, con excelentes resultados, que se aprecian en las opiniones de profesores y en la calidad de las planificaciones elaboradas por cada participante del taller".

Los profesores que, no solo fueron participantes si no también protagonistas del taller, en cada sesión, manifestaron sus opiniones positivas y múltiples agradecimientos, en lo particular se refirieron, con las siguientes palabras "Me pareció atingente a la realidad y necesidades cívicas de nuestro país, ya que pretende entregarnos herramientas concretas para el desarrollo de aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, tomando como foco los problemas de cada realidad educativa y las vivencias de los niños y jóvenes de Chile", señaló Carla Mac-Iver, docente del Colegio René Schneider.

Arturo Jaque, docente del Liceo Francisco Tello González aseguró que se trató de un taller con: "Calidad de contenido y relato. Fueron temas apasionantes, necesarios para fortalecer la ciudadanía y la conciencia sobre la importancia del sufragio". En la misma línea fueron las palabras entregadas por Rodrigo Fuentes, Inspector del Colegio Alberto Blest Gana, quien mencionó "El curso fue muy interesante, la cronología hecha y la manera motivante y envolvente del discurso, que sin duda es una pedagogía para aplicar con nuestros alumnos y motivarlos a entender el sentido cívico y la gran responsabilidad que conlleva el ser parte de un proceso democrático de votación. Debemos invocar estos pensamientos en la juventud y niñez de hoy, ser parte del futuro de nuestro país, participar, influir".

Por último, la Encargada Regional de Formación Ciudadana del Servicio Electoral, Mónica Rivera Romero indicó que, en total fueron 108 profesores de enseñanza básica y media que se conectaron virtualmente a este taller que, se realizó con gran éxito durante la última semana de junio y primera semana de julio, estructurado en tres módulos de dos sesiones cada uno, donde se entregó material educativo y recursos didácticos, sobre temas como "La Historia Electoral de Chile" y "El Sistema Electoral Chileno como Soporte de la Democracia", entre otros.

Lo anterior, en el contexto del Plan Regional de Formación Ciudadana y Educación Cívica Electoral para el año en curso. De esta forma, la Dirección Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins del Servicio Electoral, se alinea con los objetivos estratégicos definidos por la Institución, que considera educar a la ciudadanía sobre sus derechos políticos, la oportunidad y forma de ejercerlos, y su importancia para el desarrollo democrático del país, finalizó Rivera.-