MTT inició entrega de mascarillas y alcohol gel al transporte público regional

Con el fin de seguir reforzando las medidas preventivas ante posibles contagios de Covid-19 en el transporte público, la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones de O'Higgins inició la distribución de mascarillas y alcohol gel para los conductores de microbuses y taxis colectivos de las tres provincias de la región. Estos elementos de protección personal forman parte del proyecto 'Mitigación y prevención ante el riesgo de contagio por Covid-19 en el sistema de transporte público regional' financiado con fondos del Gobierno Regional.

Esta iniciativa diseñada por Transportes en conjunto con la Dirección del Servicio de Salud O'Higgins busca brindar condiciones de seguridad tanto a pasajeros como conductores mediante la adquisición de equipos de sanitización y elementos de protección personal. En esta primera etapa se están distribuyendo más de 250 mil mascarillas de tres pliegues y 3.600 litros de alcohol gel a los representantes legales de los distintos servicios de microbuses y taxis colectivos de la región.

"Serán entregas parcializadas y continuas durante dos meses, distante más o menos cada 15 días, para tener un control del correcto uso de las mascarillas. La intención nuestra como Gobierno Regional ha sido siempre entregarles un apoyo a los conductores para que pasen también, este difícil momento, pero también que se sientan seguros prestando un servicio que es considerado como esencial", comentó el SeremiTT de Transportes, Hans González, encargado de ejecutar este proyecto financiado por el Consejo Regional por más de 283 millones de pesos.

En esa misma línea, el secretario ministerial, precisó que "Las próximas semanas vamos a entregar el amonio cuaternario y los pulverizadores que van permitir contar con las máquinas sanitizadas y, con ello, entregar mayor seguridad en los sistemas de transporte público al momento de utilizarlos".

Por su parte, el Consejero Regional, German Arenas, comentó que esta iniciativa: "Tiene la relevancia e importancia de realizar un trabajo en conjunto con las diferentes áreas, la que viene a dar respuesta a una demanda que hace unos meses muchos conductores nos habían hecho llegar a nosotros".

En tanto, Eduardo Abarca, operador de buses rurales de la comuna de Rengo, reconoció el valor de esta ayuda para el gremio. "Reconocer y valorar el gesto de esta ayuda con útiles personales de seguridad para nuestros conductores, esto va minimizar los gastos que hemos venido soportando para poder prestando un servicio como corresponde, con seguridad para nuestros conductores y público", mencionó.

"Se agradece esta iniciativa, porque de una u otra manera por lo menos en un par de meses más no vamos estar haciendo inversión propia para tomar todas estas medidas de precaución de seguridad. Habíamos solucionado por otras vías estos elementos de seguridad, pero aquí vienen algunas cosas agregadas que no estaban, como el amonio cuaternario y también el alcohol gel. Eso no lo habíamos repartido por lo menos en nuestro gremio", subrayó los alcances de este proyecto el presidente de la Federación de Colectivos Urbanos de la región (Feretacol), Eduardo Lillo.-