COVID-19: Alcalde Berwart pide al gobierno decretar cuarentena en San Fernando

• Jefe comunal pidió a los vecinos que se mantenga en sus hogares por el explosivo aumento de casos. "No hay medida sanitaria que resulte efectiva si la comunidad no coopera y no es solidaria. Hay que cambiar los comportamientos que no contribuyen a frenar esta pandemia", dijo.

"El actual panorama que enfrentan diversas ciudades del país con el avance de la pandemia del Coronavirus hace necesario que el Gobierno central considere aplicar cuarentena obligatoria en San Fernando", manifestó este miércoles el alcalde Luis Berwart Araya al ver con preocupación el actual panorama que enfrenta la ciudad con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

De esta forma el jefe comunal hizo presente el imperativo de que las autoridades dispongan el confinamiento domiciliario en la capital de Colchagua a fin de salvaguardar a la comunidad, dado el explosivo aumento de contagios en diversas localidades de la región de O'Higgins.

Berwart alertó con preocupación que el reporte diario de contagios a nivel local demuestra que San Fernando está en el sexto lugar de zonas con mayor cantidad de contagios a nivel regional y señaló que pese a las medidas dispuestas en la capital de Colchagua: "Se está emulando lo que acontece en Santiago, Rancagua, Iquique, Valparaíso y Concepción, donde vemos diariamente el incremento de infectados. Lamentablemente, apreciamos como la indolencia y falta de empatía de algunos sigue generando un daño tremendo en nuestra población, incluso la muerte".

"Ya son tres meses que hemos debido hacer frente a esta crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Lamentablemente, todo este nefasto panorama ha causado un severo daño social y económico en nuestro país, regiones y, por ende, en nuestra comuna", sostuvo.

El alcalde agregó que "Vemos con inquietud que, pese a las señales o medidas dispuestas para frenar la pandemia, no todo ha sido suficiente. Por ello reitero, como lo hicimos en marzo pasado junto a otros alcaldes de O'Higgins, que el gobierno regional y la autoridad sanitaria promuevan a nivel central que se decrete una cuarentena en San Fernando, tal como ocurrió en Rancagua y Machalí", declaró tras imponerse del reporte diario de contagios a nivel local.



Residencias sanitarias

En paralelo, el alcalde Berwart hizo presente la necesidad de contar en San Fernando con una residencia sanitaria que asegure el aislamiento de casos positivos de Coronavirus y, asimismo, permita que contactos estrechos y sospechosos, cumplan su cuarentena.

"En la región de O'Higgins existe este tipo de complejos en Machalí y Rancagua, y dado el panorama de la pandemia, es necesario que la comunidad sanfernandina afectada por la enfermedad, aquellos que no pueden cumplir su cuarentena en sus hogares, puedan hacerlo en estas residencias, y así recibir cuidados pertinentes, contar con todas las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para superar la enfermedad", indicó.

Aislamiento

Como en todo el país, el principal foco de contagios se debe a que las personas no cumplen con medidas preventivas como el aislamiento en sus hogares. Es por esto que el jefe comunal hizo un llamado a los habitantes de San Fernando, reiterando a la comunidad que no salga de sus hogares a menos que sea indispensable: "La realidad es una, y los vecinos no pueden estar ajenos a esta demanda, porque esta una crisis sanitaria en la que estamos todos comprometidos. Hoy las atenciones en diversos centros asistenciales del país ya están al límite de su capacidad. No queremos a niños, jóvenes y adultos sigan recorriendo el centro, calles y plazas de San Fernando".

Asimismo, dijo que la solidaridad de las personas en esta crisis: "Permitirá empatizar con nuestros adultos mayores y con aquellos grupos considerados crónicos. No dejemos que actos irresponsables ocasionen un daño irreparable a nuestros seres queridos".

Además, fue enfático al sostener que "No hay medida sanitaria que resulte efectiva si la comunidad no coopera y no es solidaria. Hay que cambiar los comportamientos que no contribuyen a frenar esta pandemia".-