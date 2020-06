Diputado Schalper pide cuatro medidas para informar a la gente como acceder a sus beneficios

Pese al anuncio, el diputado RN del distrito 15 Diego Schalper se ha mostrado preocupado debido a que según comenta, muchas personas no conocen los alcances del IFE o bien no saben como postular. "En el recorrido que hacemos por distintas comunas de la región y también a través de mis redes sociales, los vecinos me informan que desconocen quienes son los beneficiados, cuales son los requisitos o incluso nos solicitan ayuda para poder actualizar su registro social de hogares, y eso es sumamente preocupante, porque muchos de ellos no postulan y pierden estas ayudas".

Por lo mismo, el parlamentario decidió iniciar una campaña a través de sus redes sociales y enviar una carta al Presidente Sebastián Piñera, con la finalidad de "Salir al encuentro de los vecinos y acercarlos a sus beneficios" en los que detalla los siguientes puntos:

* Gobierno a la calle: instruir a todos los funcionarios públicos posibles, adoptando los debidos resguardos sanitarios y excluyendo por supuesto a aquellos que puedan constituir o estar en contacto estrecho con población de riesgo, el dirigirse a los domicilios de aquellas personas que brechas de conectividad, información y/o social carezcan razonablemente de los medios necesarios para postular oportunamente.

* Pizarra en cadena nacional: Que alguno de los ministros realice una cadena nacional, donde se expliquen con calma (y ojalá con una pizarra) los beneficios que se están ofreciendo, los mecanismos de postulación, los plazos y las principales dudas de la ciudadanía.

* Campaña comunicacional a través de medios locales y regionales: es sabido que, especialmente en los sectores rurales, las personas se informan por radios, portales, canales y diarios locales. Así, considero urgente el desplegar mediante el Ministerio Secretaria General de Gobierno una campaña informativa de los actuales beneficios en aquellos soportes.

* Campaña comunicacional en canal TV Educa Chile: desplegar una franja diaria donde se explique en detalle los beneficios del Estado, informando oportunamente que habrá espacio para responder preguntas frecuentes y asuntos específicos.-