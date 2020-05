Recursos a Municipios: Alcaldes valoran medida del Gobierno que en O’Higgins permitió $4.451 millones para las 33 comunas

El pasado miércoles el Gobierno informó de la transferencia de 80 mil 960 millones de pesos a los 342 municipios del país, con el fin de entregar recursos frescos que permitan enfrentar los efectos generados por la pandemia del Coronavirus.

En O’Higgins, son 4 mil 451 millones de pesos los que se transfirieron a las 33 comunas de O’Higgins. Así lo informó la Intendenta Rebeca Cofré, quien explicó que este fondo responde “al compromiso asumido por el Presidente Piñera, en orden a apoyar la acción de los municipios para el combate de la pandemia, que ha significado en muchas familias una disminución importante de sus ingresos familiares”.

MURO’H

El Presidente de la Asociación de Municipalidades de O’Higgins, José Miguel Urrutia, indicó que “en estos difíciles momentos, los recursos entregados por el Gobierno son de vital importancia para las Municipalidades. Gracias a ellos podemos ir en ayuda de nuestros vecinos que más lo necesiten, sobre todo en apoyo de aquellas familias en situación de vulnerabilidad o cuyo jefe de hogar hoy se encuentra desempleado”, dijo el alcalde Urrutia.

El jefe comunal de Machalí agregó que “somos los municipios los que poseemos tanto el catastro como los funcionarios para poder llevar de una manera más efectiva y rápida la ayuda a quienes hoy la necesitan de forma urgente”, acotó.

ALCALDE VALORAN RECURSOS

El alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, señaló que son” importantes recursos, porque nosotros los municipios nos hemos visto muy complicados desde el punto de vista financiero, con la disminución en la cuota del Fondo Común Municipal donde no hemos podido generar nuestros propios ingresos. Hoy que el Gobierno nos inyecte estos recursos para ir en ayuda de la población, nos viene muy bien”, comentó el jefe comunal.

Su par de Doñihue, Boris Acuña, comentó que “sabemos que la situación económica del país es bastante compleja, por lo tanto, cualquier recurso que venga desde el nivel central es bienvenido”, destacó.

“Son dineros que vienen muy bien a las arcas municipales, porque nosotros no estábamos recibiendo recursos que nos permitieran comprar o hacernos cargo de muchos de los gastos que estábamos haciendo. Esto viene a reforzar esos recursos porque estamos tratando todos los municipios de enfrentar de la mejor manera esta pandemia”, declaró el alcalde de Doñihue.

“Nosotros estamos preparándonos porque sabemos que tenemos posibilidades de ser declarados en cuarentena y lo que ha acontecido en Santiago nos debe llevar a la reflexión. Debemos prepararnos para aquel momento en que se ponga más complicada esta situación, porque al tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo no podemos agregarle la crisis de inseguridad pública y, por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos hacer, prepararnos para esas instancias y reaccionar de la mejor manera posible”, comentó finalmente Acuña.

Héctor Flores, Alcalde de la comuna de Marchigüe, expresó que “es una excelente noticia, sumamente importante para nosotros. Se podrá ir en ayuda de mucha gente que hoy día esta con problemas de trabajo y la gente que no puede salir de sus casas, nosotros hemos hecho un trabajo bastante riguroso en ese aspecto, diciendo a la gente que no salga”.

Precisó que los recursos “serán bien utilizados. Tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a la utilización de los recursos porque esto va para largo, así que tenemos que ser muy cuidadosos” concluyó.

$4.451 MILLONES PARA LAS 33 COMUNAS

En O’Higgins son 4 mil 451 millones de pesos para las 33 comunas de la región. Los recursos ya están disponibles desde este miércoles 20 de mayo en las cuentas corrientes de los municipios, entregándole flexibilidad a cada comuna en el beneficio otorgado y monto a cada beneficiario, en función a la vulnerabilidad detectada y los tipos de ayudas autorizadas.

Estos recursos no se incorporan al presupuesto de la entidad receptora, y se deberá rendir cuenta de ello en el transcurso del año. Son de libre disposición y no son reembolsables, por lo tanto las municipalidades no deben hacer ningún tipo de devolución de ellos, solo rendirlos y gastarlos de la forma más eficiente y eficaz posible para atender a todas las familias vulnerables que hayan sido afectadas por la pandemia.

En este contexto, la ayuda puede ir en distintas áreas como la compra de alimentos básicos para una persona o grupo familiar, medicamentos, insumos médicos básicos para el tratamiento de enfermedades, consultas médicas del área oncológica, psicológicas, psiquiátricas, y otras que defina el municipio en virtud de su situación particular.

Para realizar esta distribución de dineros, se tomaron en cuenta criterios de población total de cada comuna, y los niveles de vulnerabilidad de la población. Se entregará flexibilidad a cada comuna en el beneficio otorgado y monto a cada beneficiario en función a la vulnerabilidad detectada y los tipos de ayudas autorizadas.