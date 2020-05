Diputada Alejandra Sepúlveda: "Rebaja de la dieta no será inmediata, ni del 50%, es una trampa"

La rebaja de la dieta parlamentaria es un asunto que se viene discutiendo desde el año 2014. Producto del estallido social, la Cámara de Diputados aprobó hace unos meses, la iniciativa original en el primer trámite constitucional, que contemplaba la rebaja inmediata del 50% de la dieta, a la espera de que un ente externo determinara la rebaja definitiva. Sin embargo, al continuar la tramitación, el Senado introdujo modificaciones, que fueron rechazadas por la Cámara baja, llevando la discusión a una comisión mixta, cuyo informe se votó y aprobó el jueves, manteniendo lo propuesto por el Senado, que eliminó la disminución automática del 50%, razón principal por la que los diputados de la Bancada Regionalista e Independiente votaron en contra la medida, calificándola de "tramposa y completamente alejada de lo que la ciudadanía nos exige".

Al respecto, la jefa de bancada, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), calificó lo ocurrido como "un chiste", pues a su juicio: "Muchos de los que votaron a favor y son de Oposición se van a arrepentir, porque solo lo que va a ocurrir es un maquillaje a la disminución de la dieta parlamentaria, y no el 50% de rebaja inmediata que estamos exigiendo".

"Hoy día lo que estamos exigiendo es un 50% de disminución de la dieta parlamentaria y todos saben que lo que ocurrió con esta votación no es eso, sino que únicamente es un maquillaje frente a esta situación. Yo lo lamento, esto no es lo que nos está pidiendo Chile y los chilenos y chilenas que la están pasando mal, viendo rebajados de verdad sus sueldos o quedando sin trabajo; porque todos sabemos que lo que va a suceder posteriormente, una vez que el organismo determine el monto definitivo de rebaja, es que solo vamos a tener una disminución absolutamente pequeña e insustancial de la dieta parlamentaria, que no superará el 20% o 30%".

La diputada Sepúlveda explica que, "El proyecto que aprobamos en la Cámara sostenía que debía rebajarse a todo evento y de forma inmediata la dieta parlamentaria un 50% junto con las otras altas remuneraciones de autoridades del Estado, y posteriormente, una comisión especial en cuya integración no interveníamos los parlamentarios, podría fijar cada 4 años las dietas y remuneración, las que en todo caso no deben superar el 50% del que hablamos".

"Pero en el Senado se pusieron de acuerdo para eliminar el 50% de la rebaja inmediata de la dieta, y en que sea el Consejo de Alta Dirección Pública el que fije la dieta en un plazo equis; la gran trampa en todo esto, además de que el Senado desechó la rebaja inmediata de la dieta, es que el Consejo de Alta Dirección Pública en su designación intervenimos los parlamentarios, y eso a todas luces no es compatible con lo que estamos buscando con este proyecto de rebaja de la dieta, y por eso que rechazamos esta modificación del Senado, porque es una trampa", concluyó.-