Ordenanza municipal mandata uso obligatorio de mascarilla en Chimbarongo

Este documento (que podrás descargar más abajo) indica -entre otros- los siguientes puntos a considerar:

* Manda el uso obligatorio de mascarillas en: Transporte público y privado, remunerado o no, urbano o rural (independiente de cuántas personas usen este medio de transporte)

* Ordena el uso de mascarilla de manera obligatoria y el respeto de la distancia social en: Comercio Establecido, Ferias Libres, bancos, farmacias, supermercados, almacenes, verdulerías, ferías libres, centros de pago, notarías, centros de belleza, peluquerías, tiendas de ropa o similares. Lo mismo, correo para el comercio que ejerza la labor en modalidad "delivery".

* Obliga el uso de mascarilla en bienes nacionales de uso público o fiscal.

Esta obligación podrá ser exigida por: Inspectores municipales, Funcionarios de Seguridad Pública Municipal y Carabineros de Chile. La Multa, podrá ser de 1 UTM y en caso de reincidencia, 3 UTM.

El alcalde Marco Contreras, explicó que "Esta ordenanza se debe a que hicimos muchas campañas de concientización, sobre lo importante que es el uso de mascarilla u otro elemento de seguridad, para el cuidado de la salud personal y de cada familia.

Aun así, seguimos viendo jóvenes y niños en la Plaza de Armas o en diferentes espacios comunes de Chimbarongo, donde no se respeta la distancia social, ni tampoco se hace uso de mascarilla ni protector facial. Ante esto, nos vemos en la obligación de extremar las medidas y comenzar a fiscalizar cursando infracciones".

En esta misma línea y sobre las medidas que ha tomado el municipio, el alcalde Marco Contreras, agregó: "Desde el municipio hemos entregado mascarilla a los grupos de riesgo y adultos mayores, Claramente y aunque nos gustaría, no podemos llegar a cada vecino. Por stock es imposible. Pero, las responsabilidades son compartidas, de cualquier prenda se puede confeccionar una mascarilla, por lo tanto, creo que no hay excusas para cuidarse. Nuevamente, hago el llamado a cuidarse a sí mismo y a sus familias y si puede, no salga de casa".