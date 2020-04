A seis meses del estallido social...

La crisis social ocupó la agenda noticiosa, nuestras conversaciones y fue Trending Topic en las redes sociales, no era para menos si representaba un cambio para todos.

Desde nuestro trabajo institucional, que se instala por sobre las ideologías personales, la misión era la persecución de los delitos que se estaban cometiendo, en el entendido que vivimos en sociedad y por tanto existen normas y reglas que, para facilitar nuestra convivencia con otros, regulan conductas y establecen sanciones para el caso de contrariarlas.

Estas conductas transcurrieron desde los desórdenes públicos hasta los incendios, pasando por barricadas que interrumpían el tránsito vehicular, daños, receptación, atentados contra la autoridad, robos y saqueos a establecimientos comerciales.

Todas estas figuras penales fueron cometidas en la región, donde el mayor número de detenidos se registró en Rancagua seguido por San Fernando.

Nuestra Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos trabajó conjuntamente con las policías para establecer la identidad de aquellos sujetos que cometieron delitos y no fueron sorprendidos en situación de flagrancia, principalmente mediante la revisión de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Lo anterior no fue fácil, atendido que no todos los lugares de la ciudad son cubiertos por cámaras de vigilancia y no todas las personas que son testigos de algún hecho desean declarar.

En total se logró identificar a los autores de la comisión de 59 delitos, encontrándose estos en la actualidad ya condenados o sujetos a medidas cautelares.

Entre las medidas cautelares la medida de prisión preventiva está reservada a los hechos más graves como los incendios causados a establecimientos comerciales y casetas de peajes, por cuanto se estima que los autores de estos hechos constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

En tiempos de pandemia los delitos han variado y afortunadamente disminuido, pero este tiempo pasará, esperamos más temprano que tarde, y no sabemos si las manifestaciones sociales volverán y nuevamente habrá sujetos que se aprovecharán de las reivindicaciones sociales para volver a cometer delitos. Esperamos también que las legítimas reclamaciones populares sean pacíficas y no generen más víctimas.-

Fiscal Yenny Muñoz Torres

Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos Fiscalía Regional de O'Higgins