Hospital de Chimbarongo entrega medidas para minimizar riesgos de contagio

1.- En el Servicio de Urgencias se dará énfasis en la atención de pacientes con patologías respiratorias y urgencias reales. Los pacientes que consulten por otras causas como, por ejemplo: Dolor Abdominal, lumbalgias, dolores de tipo muscular leves, serán atendidos en Policlínico previa inscripción en SOME AMARILLO.

2.- Se recomienda a los usuarios consultar en el Servicio de Urgencias en caso de ser estrictamente necesario para no congestionar dicha unidad y así evitar aglomeraciones de público y disminuir el riesgo de contagio de patologías respiratorias.

3.- Se recomienda a las personas que se acerquen al establecimiento, respetar la distancia, entre las demás personas (1 metro como mínimo) y las distancias establecidas entre asientos de las salas de espera.

4.- El sistema de visitas en la unidad de Hospitalización será la siguiente:

* Horario de mañana: de 10:30 a 14:30 horas.

* Horario de Tarde: de 17:00 a 19:00 horas.

(*) SOLO SE ACEPTARÁ 1 VISITA POR PACIENTE (sin rotación) con 1 hora de duración. El ingreso será por SOME AMARILLO. El sistema de visitas está sujeto a modificaciones en virtud de la contingencia por COVID-19.

5.- El proceso de vacunación contra la influenza se sigue llevando a cabo de la siguiente manera:

* HORARIO: de lunes a viernes de 09:30- 13:00 hrs. y de 14:00-16:30 hrs. (viernes de 14:00 a 15:30 hrs.).

* POLICLÍNICO (población objetivo): Adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos tienen prioridad. Los niños se empezarán a vacunar a partir del primero de abril en los colegios, programado previamente.

6.- La entrega de medicamentos en Farmacia y alimentación en PNAC (Programa Nacional de Alimentación Complementaria), se sigue realizando de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs.

7.- Se ruega a los usuarios asistir al hospital en caso de ser estrictamente necesario.

8.- Se informa a la población que la mejor medida para combatir este nuevo coronavirus es el lavado de manos frecuente y el aislamiento social.

Para dudas o consultas, se dispusieron de los siguientes números telefónicos:

* Sector Azul: 722338661 - 800500610

* Sector Verde: 722338662 - 800123527

* Fono OIRS: 722338664.-

"Con la ayuda y conciencia de todos podemos vencer al nuevo coronavirus. Este es un mensaje del Hospital de Mercedes de Chimbarongo", señaló el Dr. Jaime Rojas, subdirector médico del centro asistencial.-