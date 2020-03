Diputada Sepúlveda valora decreto de estado de catástrofe ante pandemia del Coronavirus

Al respecto, la diputada Sepúlveda, recalcó que "La ciudadanía necesita todo el resguardo posible, y extremar las medidas frente a esta emergencia sanitaria, y que puede traer lamentables y dramáticas consecuencias. Por lo que, como Regionalistas valoramos que el Presidente de la República haya declarado estado de catástrofe, en razón de la calamidad pública que estamos viviendo, según así está establecido en el artículo 41 de la Constitución Política".

"Esto permitirá una serie de instrumentos para enfrentar la coordinación, el control y resguardo de todo el territorio nacional, pues la incertidumbre y contradicción del gobierno con sus distintas vocerías, y los esfuerzos aislados de algunos municipios no tendrán efecto si no hay una sola voz de mando y coordinación nacional. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden ahora almacenar y distribuir bienes de primera necesidad para la subsistencia de quienes lo necesiten, evitando así los precios abusivos y el acaparamiento de alimentos, además de controlar que se cumplan condiciones de aislamiento y cuarentena, pues hemos visto por la experiencia internacional que no bastan solos los llamados a la buena voluntad. Este estado de excepción hoy es urgente".

Finalmente, la diputada Regionalista, enfatizó que "Frente a todas estas medidas, y las que está implementando por su cuenta el gobierno, exigimos también que, a través del Ministerio respectivo, se envíe diariamente un reporte de las medidas adoptadas a esta Cámara de Diputados, con la finalidad de fiscalizar a cada paso la forma en que se está controlando la pandemia coronavirus. Y, asimismo, que la Mesa de esta Corporación defina próximamente la fecha para la sesión especial que estaba citada para analizar las medidas adoptadas por el Gobierno frente a esta crisis sanitaria", concluyó.-