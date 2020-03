Más de 120 usuarios fueron operados de cadera

El Intendente de la Región de O'Higgins, Juan Manuel Masferrer, en conjunto con autoridades regionales de gobierno, el Servicio de Salud O'Higgins y representantes de la fundación Desafío Levantemos Chile se reunieron para celebrar la ejecución total del proyecto que permitió entregar una solución a 125 habitantes de la región pertenecientes a las listas de espera No Auge de cirugías de prótesis de cadera, por un monto cercano a los 400 millones de pesos financiado por el seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El avance exitoso de este proyecto refuerza una de las prioridades del Gobierno Regional, que está trabajando a diario para asegurar a todas las personas el derecho a la protección, especialmente de los sectores más vulnerables, llevando a cabo una cirugía mayor en la salud, mejorando la calidad y el acceso. Así lo deja en claro el Intendente, Juan Manuel Masferrer, señalando que "Es una alianza pública privada con la fundación Desafío Levantemos Chile que permite a personas que han estado mucho tiempo en lista de espera por una operación de cadera puedan operarse. Hoy hemos compartido con algunos beneficiarios y la verdad es que están muy contentos, es un proyecto que ha dado muy buenos resultados, ya tenemos 120 nuevos cupos para el próximo año, para ir alivianando esta lista de espera. Agradecer al CORE por esta iniciativa que nació de parte de ellos porque le mejora la calidad de vida a las personas".

El Gobierno Regional, fue el responsable de financiar esta iniciativa, y los resultados positivos los dejaron más que satisfechos, cómo así queda demostrado en las palabras de su presidenta, Carla Morales, quién comenta que "Por segundo año consecutivo el Consejo Regional, a través de los fondos del FNDR y gracias al trabajo de la Fundación Desafío Levantemos Chile, el Servicio de Salud y el CORE, hoy día vemos a 125 personas nuevas operadas; ya lo hicimos el 2018 con un presupuesto de 200 millones de pesos, este año con 400 millones de pesos más y estamos tremendamente contentos con lo que se ha logrado obtener. Este proyecto fue votado de forma unánime por todos los consejeros regionales y creo que eso demuestra que está preocupado y ocupado en los temas de salud".

Una parte importante del mérito por este logro se lo llevan los equipos médicos del Hospital Regional del Libertador Bernardo O'Higgins, Hospital San Juan de Dios de San Fernando y Hospital Santa Cruz, quienes hicieron posible terminar exitosamente este proyecto. Este trabajo en red es reconocido por el director (s) del Servicio de Salud, Fabio López, quien manifestó que "Para nosotros como Servicio de Salud es muy gratificante estar acá, por segundo año consecutivo junto con el Consejo Regional y la Fundación Desafío Levantemos Chile, operando a estas personas. Este año hicimos un esfuerzo en conjunto para aumentar la cantidad de personas operadas, mientras el 2018 fueron 65 pacientes, hoy día llegamos a operar 125; esfuerzo muy importante porque además pudimos descentralizar operando, además del Hospital Regional, en Santa Cruz y San Fernando".

El director de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt, manifestó su satisfacción por este nuevo hito alcanzado y principalmente por los usuarios que se han visto beneficiados. "Estamos muy contentos de poder escuchar las historias de ellos, de poder escuchar como este proyecto les ha cambiado la vida, de cómo ellos han podido volver a trabajar, ya que están en plena edad productiva y a raíz de esta dolencia de cadera no podían ejecutar sus funciones normales, entonces escuchar estos testimonios de que pueden volver a caminar, de que pueden a trabajar, emociona y motiva a seguir trabajando", indicó Wohlt.

La artrosis de cadera es una enfermedad en que progresivamente se pierde el cartílago articular, lo que causa dolor e incluso rigidez. No existen medicamentos que puedan recuperar el cartílago perdido, pero con algunas medidas de tratamiento médico se puede disminuir su progresión. En casos severos que no responden a tratamiento médico se puede realizar una artroplastia de cadera o como se conoce popularmente, una prótesis.

Esta invalidez que provoca esta patología, luego de la intervención quirúrgica, se transforma en alivio, tal es el caso de Elizabeth Scroff quien indica que "Después de veinte años sin poder caminar, siendo prácticamente un mueble en mi hogar, tuve la posibilidad por la fundación y por el gobierno regional de poderme operar. Le tengo que agradecer enormemente a las autoridades y al equipo humano del Hospital Regional, no hay nada que envidiarle a una clínica. Yo no podría haberme operado porque el costo es alto y todo lo que está haciendo el gobierno regional y la fundación Levantemos Chile se le tiene que agradecer y esto darlo a conocer, que realmente se puede y que podemos salir adelante".

De igual manera opina Arturo Cavera, quién fue otro de los usuarios operado por esta alianza. "La experiencia fue extraordinaria, yo no tenía ninguna posibilidad de operarme a no ser que fuera particular o esperar mínimo dos años más, a través de la fundación se gestionó la posibilidad de operarme y hace un mes literalmente me cambió la vida tanto a mi como a mi familia, ahora puedo trabajar, así que muy agradecido de la fundación, de las autoridades y del hospital que estuvieron extraordinarios", finalizó el hombre proveniente de Machalí.-