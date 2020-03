Diputado Castro sindica a director (s) de Posta Central de asumir "conducta negacionista"

Además, se invitó a la próxima sesión al director del INDH, Sergio Micco y al juez Sergio Urrutia, quienes constataron, en situ, el cierre del establecimiento de salud.

Hasta las dependencias de la Posta Central concurrieron, este lunes, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara. Lo anterior, con el objetivo de entrevistarse con el director (s) del centro médico, Luis Carrasco, y conocer sobre las denuncias e irregularidades ocurridas en octubre recién pasado, donde en el marco de las manifestaciones por el estallido social se negó el ingreso de heridos al centro asistencial.

Al término de la reunión, el diputado Castro declaró que "El director ve una Posta Central como si estuviera en el país de las maravillas, negando todas las irregularidades que han sido denunciadas por los médicos durante los cuatro meses de protesta social. Particularmente, negó que haya cerrado la Posta Central el 21 de octubre, hecho que está acreditado en forma pública con la presencia del juez Sergio Urrutia, que fue quien ordenó la apertura".

"Yo creo que aquí hay una actitud y conducta negacionista, de parte del director de la Posta Central, que se puede entender como una reacción de autodefensa, pero que tiene sumida a la Posta en un conjunto de anomalías, con múltiples sumarios, de los cuales parcialmente se dio cuenta. Pero, sobre todo, con un clima muy hostil al interior del establecimiento y problemas estructurales que aún no han sido resueltos", afirmó el Legislador Socialista.

Castro, destacó que durante toda la intervención de Carrasco no escuchó ninguna autocrítica respecto de lo ocurrido durante todo este tiempo de protestas. "Por lo tanto, me parece que la conducta mesiánica que él (Carrasco), esgrime no se compadece con la realidad bastante más compleja y paupérrima que está viviendo la Posta Central".

El Parlamentario por la región de O'Higgins añadió que los integrantes de la Comisión de Salud "tomaron nota", de lo escuchado y resolvieron oficiar al ministro de Salud, para que aclare todos los sumarios que están en curso, así como todas las irregularidades de nombramientos y exoneraciones, porque no me cabe duda que aquí se ha impuesto un estilo autoritario y, era que no, si Carrasco fue coronel de Carabineros".

Finalmente, el diputado Castro señaló que "La Posta Central sigue estando en el ojo del huracán y, es por ello, que por acuerdo de la Comisión de Salud, hemos convocado al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco y al juez Sergio Urrutia, que fueron, quienes constataron in situ, la madrugada de octubre, el cierre del establecimiento de salud.-