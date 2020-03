Comienzan obras de mejoramiento en departamentos de O'Higgins

El miércoles pasado, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, junto al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, visitaron a las familias de los condominios Rodolfo Cortés y Villa Cordillera Etapa XXV de Rancagua, para informarles que durante las próximas semanas comenzarán los trabajos de mejoramiento en sus departamentos, gracias a que fueron parte de los condominios sociales seleccionados en el Llamado Nacional 2019 del Programa de Protección al Patrimonio Familiar.

La primera reunión se realizó en la Villa Cordillera, donde 40 familias serán beneficiadas con el reemplazo de sus ventanas por termopanel en dormitorios, comedor, baño y cocina, reemplazo de puertas, aislación térmica de muros, cambio de cubiertas (techumbre), entre otros mejoramientos.

Al respecto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, señaló que "Con estos mejoramientos no sólo estamos hermoseando la fachada de este condominio, sino que también lo estamos haciendo eficiente energéticamente, ya que con la instalación de aislación térmica en los muros (EIFS), ahorrarán en calefaccionar sus viviendas en invierno y tendrán un verano más fresco. Todos estos mejoramientos son parte de la iniciativa del Minvu por detener el deterioro de viviendas antiguas y ayudar a aquellas personas que no pueden costear de forma particular este tipo de trabajos".

Por su parte, Angélica Troncoso, presidenta de las copropiedades que fueron beneficiadas, dijo que "Estamos muy felices. Fue un proceso largo para lograr ser seleccionados, pero valió la pena porque pronto comenzarán los trabajos. Los vecinos están contentos y ya sabemos cuáles serán los mejoramientos y los tiempos de la constructora, así que hay que tener paciencia y esperar a que los resultados finales sean los esperados".

La segunda reunión fue con las 48 familias que forman parte del condominio Rodolfo Cortés, copropiedad A, integrado por tres torres de 16 departamentos cada una, y que eran las únicas que faltaban en ser intervenidas por el MINVU.

José Bustos, presidente de la copropiedad seleccionada, comentó que "No creíamos que nuestra torre por fin había sido seleccionada. Primero me llamó el alcalde, después el Seremi, y no lo creía, no fue hasta hoy que recién lo creí con esta reunión junto a los vecinos. Éramos la única torre que no tenía arreglos, y por fin podremos vivir en un lugar lindo, más seguro y podremos bajar costos en temas como la calefacción gracias a la aislación térmica. Estamos muy ansiosos por que se inicien los trabajos".