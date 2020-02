Por unanimidad se aprueba Proyecto de Ley Gabriela

También tipifica un nuevo delito de femicidio por razón de género, que contempla cualquier asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo. Además, establece agravantes especiales para este delito, como por ejemplo que la víctima sea menor de edad o se encuentre embarazada.

Tras valorar el trabajo realizado por parlamentarias de oposición y de Chile Vamos en la aprobación de este proyecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá señaló que: "Estamos dando un paso adelante no solo para cerrar una ventana de impunidad sino también para convencer a ese Chile que aún no se convence que hay un tipo de violencia especial, brutal y que está dirigida especialmente hacia las mujeres".

El proyecto fue presentado en julio de 2018 por parlamentarios de la oposición y Chile Vamos, un mes después del asesinato de Gabriela Alcaíno, menor de 17 años, cuya ex pareja la asesinó a ella y su madre, Carolina Donoso, en su casa en Maipú.

El autor del crimen fue formalizado por homicidio simple y no por femicidio, debido a que la ley establecía como femicidio solo los crímenes cometidos por su cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente.

La ministra Isabel Plá dijo que: "Para nuestro gobierno esta moción fue muy significativa y por eso le pusimos urgencia hace un año y discusión inmediata esta semana. Era muy importante dar una señal potente para cerrar ventanas de impunidad. Existía una injusticia que era muy importante repararla y en ese sentido jugaron un papel muy importante las parlamentarias, pero especialmente Fabián Alcaíno, papá de Gabriela que no ha descansado hasta el día de hoy para que este proyecto sea tramitado", señaló.

La Ley establece penas que van desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, de 15 años y 1 día a 40 años.

El proyecto contó con el apoyo del Gobierno, que en la última semana le puso discusión inmediata, además de la urgencia que mantuvo durante todo el año 2019.