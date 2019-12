Parquímetros: una Navidad diferente

Deberán enfrentar una navidad muy diferente, ya que se trata de 21 familias que no tendrán ni siquiera para brindarle una cena como corresponde a sus familias, donde los niños serán los más afectados por no tener un mínimo detalle en su árbol de pascua; 21 familia que se tendrán que encargar de no romper la ilusión de sus hijos y al mismo tiempo mostrarles una realidad muy dura, todo esto debido a la poca empatía de la empresa hacia sus trabajadores.

Qué tristeza ver que los niños, que son los más entusiasmados con la navidad, tengan que enfrentar esta situación.

Ellos son los más importantes y por ellos la navidad tendría que ser maravillosa.