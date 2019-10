Liga de Fútbol Rural ya está en tierra derecha

El líder del certamen, Santa Isabel de Polonia se mantiene con una ventaja abordable, en el cual obtuvo 11 puntos como local ante Santa Elba de Agua Buena. El escolta es ahora el cuadro de Las Rosas de Antivero tras obtener puntaje perfecto como local ante Juventud Trapiche, aprovechando además que Atlético Talcarehue quedó libre en esta pasada.

En otros resultados, Bajo Lo Bravo y Cóndor de Roma repartieron puntos en el sector precordillerano de San Fernando y finalmente, Unión Carlina se consolida en zona de playoffs, a costa de Lo Carreño, cuando ahora quedan solo tres fechas para el final de la fase regular.



RESULTADOS FECHA 15:

3° Serie:

Las Rosas de Antivero 2-0 Juventud Trapiche; Bajo lo Bravo 3-0 Cóndor de Roma; Unión Carlina 5-1 Lo Carreño; Santa Isabel de Polonia 2-0 Santa Elba de Agua Buena.

2° Serie:

Las Rosas de Antivero 3-1 Juventud Trapiche; Bajo lo Bravo 0-0 Cóndor de Roma; Unión Carlina 1-4 Lo Carreño; Santa Isabel de Polonia 2-1 Santa Elba de Agua Buena.

Seniors:

Las Rosas de Antivero 3-0 Juventud Trapiche; Bajo lo Bravo 2-4 Cóndor de Roma; Unión Carlina 2-1 Lo Carreño; Santa Isabel de Polonia 5-1 Santa Elba de Agua Buena.

1° Serie:

Las Rosas de Antivero 3-0 Juventud Trapiche; Bajo lo Bravo 2-3 Cóndor de Roma; Unión Carlina 4-0 Lo Carreño; Santa Isabel de Polonia 3-3 Santa Elba de Agua Buena.

Libre: Atlético Talcarehue

Tabla de Posiciones:

1.- Santa Isabel de Polonia 135

2.- Las Rosas de Antivero 117

3.- Atlético Talcarehue 109

4.- Unión Carlina 82

5.- Bajo lo Bravo 76

6.- Santa Elba de Agua Buena 71

7.- Juventud Trapiche 55

8.- Cóndor de Roma 52

9.- Lo Carreño 45



De no mediar algún imprevisto, la decimo sexta fecha se jugará este domingo 6 de octubre, con los partidos, entre:

Santa Elba de Agua Buena vs. Unión Carlina; Lo Carreño vs. Bajo lo Bravo; Cóndor de Roma vs. Las Rosas de Antivero; Juventud Trapiche vs. Atlético Talcarehue.

Libre: Santa Isabel de Polonia./