Sexta fecha de Liga de Fútbol Rural en San Fernando

El pasado domingo 16 de junio, se disputó la sexta fecha de la primera rueda de la Liga de Fútbol Rural de San Fernando 2019, jornada en la cual quedó libre el cuadro de Atlético Talcarehue, quien hasta la semana pasada era el líder del torneo.

La escuadra de Santa Isabel de Polonia, ha tomado el liderato, no solamente porque Talcarehue quedó libre, sino que además, en su pleito del pasado domingo ante Santa Elba de Agua Buena ganó sus cuatro partidos. Además otros rivales como Las Rosas de Antivero y a Unión Carlina se acercaron a los puestos de avanzada tras derrotar a Juventud Trapiche y Lo Carreño respectivamente.

Finalmente, Cóndor de Roma superó a Bajo lo Bravo, en busca de recuperar terreno y avanzar en las posiciones.

RESULTADOS FECHA 6:

Tercera Serie:

Juventud Trapiche 0-3 Las Rosas de Antivero

Cóndor de Roma 1-4 Bajo lo Bravo

Lo Carreño 0-1 Unión Carlina

Santa Elba de Agua Buena 1-3 Santa Isabel de Polonia

Segunda Serie:

Juventud Trapiche 1-2 Las Rosas de Antivero

Cóndor de Roma 4-1 Bajo lo Bravo

Lo Carreño 2-4 Unión Carlina

Santa Elba de Agua Buena 0-2 Santa Isabel de Polonia

Seniors:

Juventud Trapiche 2-1 Las Rosas de Antivero

Cóndor de Roma 3-1 Bajo lo Bravo

Lo Carreño 1-1 Unión Carlina

Santa Elba de Agua Buena 0-12 Santa Isabel de Polonia

Primera Serie:

Juventud Trapiche 3-5 Las Rosas de Antivero

Cóndor de Roma 0-0 Bajo lo Bravo

Lo Carreño 0-2 Unión Carlina

Santa Elba de Agua Buena 0-2 Santa Isabel de Polonia

Libre: Atlético Talcarehue

Tabla de Posiciones



1.- Santa Isabel de Polonia 55

2.- Atlético Talcarehue 44

3.- Las Rosas de Antivero 43

4.- Juventud Trapiche 36

5.- Unión Carlina 32

6.- Bajo lo Bravo 28

7.- Cóndor de Roma 26

8.- Santa Elba de Agua Buena 17

9.- Lo Carreño 15

Para este fin de semana, se disputara la séptima fecha, con los partidos entre:

Unión Carlina vs. Santa Elba de Agua Buena

Bajo lo Bravo vs. Lo Carreño

Las Rosas de Antivero vs. Cóndor de Roma

Atlético Talcarehue vs. Juventud Trapiche

En esta fecha queda libre el líder Santa Isabel de Polonia./