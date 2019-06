Alumna del Colegio Manquemávida fue seleccionada para disputar premundial U16

"Hace muchos años que no existía una representante de nuestra región, en la Selección Nacional de Básquetbol Femenino", dijo el profesor que la dirigió en sus inicios en el establecimiento educacional, David Saavedra. "Valentina sigue siendo alumna de nuestro colegio, por lo que es un hecho a destacar, ya que ella ha decidido no romper el vínculo con nuestra institución. Tal vez podría haber continuado con su carrea afuera, pero no lo hizo", destacó el docente.

Valentina, tiene sus comienzos en el colegio santacruzano, mostrando grandes aptitudes para el deporte, instancia donde destacó en diversos torneos. Fue llamada por la Asociación de Básquetbol de San Fernando, y posteriormente, convocada para ser parte del Club de Básquetbol Suiza de esa comuna, donde sus talentos fueron potenciados, por el profesor, Manuel Calvo, pasando a ser una jugadora federada. Posterior a esto, la joven basquetbolista, tras intensas pruebas, es nominada para ser parte de la Selección Chilena. El año pasado, tuvo su primera gira internacional, siendo parte de la Selección Nacional, y disputando un torneo en Estados Unidos.

Actualmente, Valentina defiende los colores del Club Brisas de Santiago, desde donde acude a las distintas convocatorias por parte de la Federación de Básquetbol, para defender los colores nacionales.

Hace unos años, conversamos con la joven deportista, época donde ya mostraba su entusiasmo por su promisoria carrera. "Mis papás están súper contentos, mi mamá me apoya siempre en todo, y mi padre más aún, ya que él desde chico juega básquetbol". Al ser consultada, si deseaba seguir carrera como basquetbolista, manifestó que sí: "Es mi gran sueño, de todas maneras, puedo ser llamada convocada nuevamente el próximo año, y puede que se me dé otra vez la oportunidad, seguiré trabajando para eso", manifestó la deportista en aquel entonces.

Un ejemplo de tenacidad y constancia, de una joven que ha luchado por conseguir sus objetivos, que actualmente se concretan con importantes hitos como este; defender los colores de nuestra bandera en el básquetbol internacional.

Las seleccionadas, el día 14 tienen un duelo amistoso con la selección de Brasil. El primer rival es El Salvador, el día 16 cuando debutan en la cita internacional. El torneo se jugará entre el 16 el 22 de este mes./

