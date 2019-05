Segunda División Profesional: Segunda derrota en línea de Colchagua

Como atracción el cuadro Vialino traía a su capitán Arturo Sanhueza, hombre de dilatada trayectoria en el fútbol chileno. En cuanto al partido y como ha sido la tónica, le cuesta a Colchagua meterse en el juego, ya que los primeros minutos fueron de dominio de la visita, que avisaba a los 7 minutos por intermedio de Méndez que probó apenas desviado, y en los 14 minutos concretaba el propio jugador, ante manotazo de Sotomayor cuyo pase le llega a Méndez y a la entrada del área coloca el 1 a 0.

El gol despierta a Colchagua que 2 minutos después llega en jugada combinada, que no logran concretar, y en los 20 minutos se luce el portero Soto al sacar un cabezazo de los colchagüinos. La más clara ante el dominio de Colchagua, fue el tiro en el vertical de Riveros que era el justo premio, pero goles que no se hacen en un arco, llegan en el otro y fue así como Ortega en los 38 minutos, sacó un tiro fuera del área imposible para Sotomayor, y en el fútbol goles son la esencia del juego ha veces sin merecerlo.

Afortunadamente, la justicia llega con el descuento de Colchagua, que se gesta después de un córner, donde Poblete, mete la pierna en el primer palo del arco norte, y así se van al descanso, con el triunfo del Vial por 2 a 1.

En la segunda etapa se queda en el camarín Juan C. Araya, y entra Astete para darle más claridad al ataque de Colchagua. Se consigue en parte ya que a los 14 minutos el portero Soto saca de la raya, lo que era el empate para el local, que cuenta con el beneficio de la tarjeta roja para Juan Méndez en el minuto 16, que ya estaba amonestado desde los 10. Con uno más se creía que la tarea seria menos difícil, pero no fue así ya que el Vial se limitó a defender, hacer bastante tiempo, aprovechando que Colchagua no tuvo variantes para llegar al gol, y que abusó de los centros al área que nunca ganó, los goles del Vial fueron de distancia, instancia que tampoco uso el equipo local. Al contrario casi al final del juego el Vial se generó dos claras oportunidades, una en el travesaño y otra que sacó Lara poco antes de la raya. No ayudó mucho el arbitraje tampoco, en no mostrar más tarjetas por hacer tiempo y dar solo 5 minutos de adición que tampoco se cumplieron.

Preocupa ya esta segunda derrota en línea de Colchagua, que a pesar de seguir segundo se le está acabando su cuenta de ahorro que tenía en la tabla. El próximo fin de semana de visita juega ante Lautaro de Buin, que viene de ganar de visita a Independiente.



COLCHAGUA: Luis Sotomayor, Matías Gutiérrez, Milton Poblete, (Lucas Martínez), Luciano Araya, David Lara, Juan C. Araya, (Nicolás Astete), Nicolás Carvajal, Junio Lopes, Vicente Gatica, Francisco Pizarro (Cap), Roberto Riveros. DT Francisco Arrue.

FERNANDEZ VIAL: Pablo Soto Soto, José Navarrete, Gerson Valle, Franco Ortega, (Carlos Vásquez), Eduardo Navarrete, Matías Muñoz, Pablo Soto Solís, (Cristóbal Party), Vicent Salas, Arturo Sanhueza (Cap), Vivencio Servin, (Ervin Salas), Juan Méndez, DT: Erwin Duran.

GOLES: 24 minutos Juan MENDEZ (A.F. Vial),

38 minutos Franco ORTEGA (A.F. Vial)

44 minutos Milton POBLETE (Colchagua)

Arbitro: Diego Vidal, Jhony Harasic, Cindy Nahuelcoy, Francisco Gaggero.

Público: 728 personas controladas.

Resultados 8º Fecha:

Colina 0 - Recoleta 4

Vallenar 1 - San Marcos 1

Colchagua 1 - Fernández Vial 2

Iberia 1 - San Antonio 1

Independiente 1 - Lautaro 2

Libre: General Velásquez.

Tabla:

San Marcos 17

Colchagua 13

Vallenar 11

Fernández Vial 11

General Velásquez 10

Recoleta 9

Lautaro 9

San Antonio 9

Iberia 7

Colina 6

Independiente 5./

(Luis Ibarra Soto, Periodista Deportivo).-

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.