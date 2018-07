Se disputó una nueva fecha del torneo de súper y máster senior

El sábado recién pasado se jugó la novena fecha del campeonato de fútbol organizado por la Agrupación de Súper y Máster Senior de la comuna de San Fernando en las series 55- 50 y 45 años respectivamente en los distintos escenarios deportivos donde se disputa esta entretenida liga.

El ganador del torneo se llevará el trofeo Ilustre Municipalidad de San Fernando. Los resultados fueron los siguientes:



RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:

DEP. ARANA 5 - SAN ESTEBAN 1

LOS PEPES 5 - NINCUNLAUTA 1

COLCHAGUA 0 - ATLANTA 0

LOS MAGNIFICOS 2 - ORO Y CIELO 3

TALLERES 3 - LOS LINGUES 0



RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:

DEP. ARANA 5 - SAN ESTEBAN 1

LOS PEPES 1 - NINCUNLAUTA 2

COLCHAGUA 1 - ATLANTA 1

LOS MAGNIFICOS 0 - ORO Y CIELO 1

TALLERES 2 - LOS LINGUES 0



RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:

DEP. ARANA 1 - SAN ESTEBAN 1

LOS PEPES 0 - NINCUNLAUTA 1

COLCHAGUA 0 - ATLANTA 2

LOS MAGNIFICOS 5 - ORO Y CIELO 0

TALLERES 2 - LOS LINGUES 1



La comisión de disciplina en virtud de lo informado por árbitro partido Dep. Arana vs. San Esteban, concede los puntos de dicho encuentro al Club San Esteban. -



TABLA GENERAL

1 . ORO Y CIELO 54

2. REAL SANTA CRUZ 47

3. DEP. ARANA 46

4 . ATLANTA 40

5. TALLERES 35

6. LOS LINGUES 30

7. LOS MAGNIFICOS 29

8. COLCHAGUA 28

9 . SAN ESTEBAN 24

10. LOS PEPES 21

11. LIRCUNLAUTA 20

La DECIMA fecha se disputará el 28 de julio; contemplando los siguientes encuentros:

ESTADIO ROMA: ORO Y CIELO vs. LOS PEPES

ESTADIO LIRCUNLAUTA: NINCUNLAUTA vs. TALLERES

ESTADIO EL TRAPICHE: ATLANTA vs. LOS MAGNIFICOS

ESTADIO POLONIA: SAN ESTEBAN vs. COLCHAGUA

ESTADIO MIRAFLORES: REAL SANTA CRUZ vs. DEP. ARANA



HORARIOS: Serie 55 años: 14:30 hs.- Serie 50 años: 15:30 hs.- Serie 45 años: 16:30 hs.-

LIBRE: CLUB LOS LINGUES, QUIEN REALIZA TURNO Y RECAUDACIÓN EN TODOS LOS ESTADIOS.-