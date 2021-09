Esgrimistas de San Fernando competirán en torneo sudamericano

Se trata de Benjamín Valdés López, 19 años, categoría juvenil en arma espada y María Paz Chebi Saavedra, 19 años, también en categoría juvenil en arma florete, quienes defenderán su derecho a estar en esta cita sudamericana para medirse con los mejores exponentes de esta disciplina olímpica de este lado de nuestro continente.

Solo resaltar lo poco común que es ver deportistas locales en instancias internacionales y que lamentablemente no es noticia en medios informativos a nivel nacional, ni menos hablar que no existe apoyo de ningún tipo de entes oficiales ni gubernamentales, cuando estos jóvenes deben costear en forma íntegra todos los gastos que significa salir al extranjero a representar a nuestro país. Lamentablemente, si no es futbol, no hay recursos para otros deportes que no son masivos.