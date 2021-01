Jhon Deivid Alegría: La joya del caribe

Desde su ascenso al profesionalismo General Velásquez no ha estado ajeno a estos fichajes y no se ha equivocado. El 2018 se aposto por el trasandino Milton Alegre quien a punta de goles se convirtió en el goleador histórico de la división y de ese año en el cuadro verde. El 2019 se buscó otro nombre y recaló en el equipo sanvicentano el mendocino Nahuel Donadell de recorrido en varios equipos chilenos como Deportes Valdivia y Unión Española y que dejó gratos recuerdos en la parcialidad verde. Aun si retrocedemos un par de décadas interesantes nombres han vestido la casaquilla verde provenientes de las allá de nuestras fronteras, entre los que destacamos a Daniel Fabbiani y los brasileños Eduardo Do Santos y Betinho.

Volviendo a la actualidad, el tercer año consecutivo en la división con una reducción en el presupuesto y con una pandemia que amenazaba con no dejar jugar el futbol esta temporada, el DT Cesar Bustamante puso sus ojos en Jhon Deivid Alegría, un joven colombiano proveniente de un pueblo llamado Cabuyal, Valle del Cauca a las afuera de Cali, quien llegó al país a buscar suerte en el futbol, proveniente de las inferiores de América de Cali con pasos por el Once Caldas y Bogotá FC en el país cafetero y con una corta búsqueda en el futbol italiano donde probó suerte en el Serpentara y posteriormente en el Real América de Bolivia para llegar a nuestro país.

Conversamos con Jhon Alegría sobre su historia, sus proyectos, sus sueños y su actualidad en General Velásquez.

¿Cómo se da la opción de llegar a Chile?

Debido a qué estaba sin club en Colombia y aprovechando que tengo familia en Santiago y en San Vicente, hablé con mis tías y les comenté que quería venir a probar suerte con el fútbol y ellas me apoyaron y así me organicé y viaje acá a Chile.

¿Cómo ha sido tu adaptación en el futbol chileno?

Desde que llegué a Chile siempre mi recorrido ha sido en el fútbol amateur. Al comienzo fue un poco difícil adaptarse a lo que es Chile, pero desde que llegué a San Vicente he jugado en los torneos de fútbol de barrio con lo cual conocí muchas personas, hice muchas amistades con jugadores de barrio y jugadores profesional y eso hizo que uno se sienta como en casa.

¿De qué manera se da la opción de General Velásquez?

Yo llegué porque estaban haciendo las pruebas de jugadores, ahí le hablé al profe Cesar Bustamante sobre la posibilidad de probarme y me dijo que me presentara a las pruebas, lo hice bien y me dio la posibilidad de integrarme al primer equipo y poder ir alternando en la titularidad, gracias a esa posibilidad he aprendido mucho para seguir creciendo como futbolista y entregar lo mejor de mi cada vez que entro a la cancha.

¿Cómo ha sido tu experiencia en General Velásquez?

Desde que llegué a San Vicente me he enamorado de esta ciudad que me ha acogido de la mejor manera, así que para mí es un honor vestir la camiseta del General Velásquez y así con los triunfo y goles retribuirle ese cariño que me han brindado a través del equipo del pueblo y espero terminar de la mejor manera el campeonato, haciendo todo los goles posibles y a futuro poder desarrollarme como futbolista profesional ojalá en primera división.

Jhon Deivid Alegría, la joya del caribe que quiere dejar grabado su nombre en la historia del fútbol chileno aportando desde ya goles, carisma y sabor cada vez que ingresa a la cancha. Entre sus sueños esta seguir entregando goles y, como su apellido lo dice, alegría a sus compañeros y porque no verlo en un futuro próximo escribiendo su nombre en las crónicas de equipos de divisiones superiores en Chile o en el mundo y alguna ponerse la casaquilla de la Selección Colombiana.

ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA

RADIO CARAMELO/TVO SANVICENTE/DIARIO VI REGION