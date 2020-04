Deportes Santa Cruz entregó ayuda a sus hinchas

El pasado martes, un grupo de jugadores de Deportes Santa Cruz entregaron mercadería a hinchas, adultos mayores, enfermos y de escasos recursos, que se encuentran en sus hogares para prevenir el contagio del COVID-19 y que no se han podido abastecer.

Los jugadores Diego Silva, Luis Torres, Fabián Carmona, Diego Urquieta y acompañados por directivos del elenco unionista, recorrieron poblaciones de Santa Cruz y comunas aledañas, repartiendo las cajas y brindando un momento de alegría en los hogares de los hinchas.

"Ellos nos acompañaron cuando los necesitábamos y lo hacen cada vez que jugamos. Hoy es el momento de devolverles la mano", señaló Óscar Guerrero, director de la SADP y Presidente del Club Social Deportes Santa Cruz.

Asimismo, explicó que esto es: "Algo de alivio a la gente que más necesita en estos momentos. Tal vez no es mucho, pero ayuda sobre todo a los que no pueden salir a trabaja, a los abuelitos que no pueden salir a comprar. Si todos ayudamos, esto va ser más llevadero, el club es de la ciudad y es por eso que el directorio tomo la iniciativa de estar con la gente en este difícil momento".

"Uno se pone en el lugar del otro. Es un pequeño granito de ayuda que hace el club. Uno es la cara visible y que te reconozcan con máscara y todo es impagable. Nosotros somos personas igual que todos, nos sacamos el short y los zapatos y somos igual que todos, la gente quedó feliz y uno con el corazón lleno", comentó el central Diego Silva.

Por su parte, el volante Luis Torres contó que "Fue una experiencia muy linda. Conocer, conversar con la gente, ver a una abuelita emocionada con la ayuda que brindó el club, fue algo muy lindo y emocionante. Fue una gran experiencia, muy emocionante la verdad".

"Hoy estamos lejos para cuidarnos. Pero nuestro amor por la unionista, nos mantiene más unidos que nunca", señaló el Club a través de sus redes sociales, detallando que esta actividad la seguirán realizando en los próximos días: "Para ayudar a quienes más nos quieren y que siempre han sido incondicionales con nosotros, nuestros hinchas. Es momento de devolverles la mano".-