Gran entusiasmo y mucho deporte en el Stoked Kids series en Matanzas

En la localidad de Matanzas en la región de O'Higgins se llevó a cabo el torneo Stoked Kids Series, evento que congregó a más de 110 participantes y sus familias. Es así como Cristóbal Gómez (sub 14), Tomás Castillo (sub 12) y José Leal (sub 10) fueron los primeros lugares en el surf, destacando con un gran nivel.

Gracias a la colaboración y presencia de las escuelas de surf Lobillas, San Sebastián, Pro Ride Concón, Promaucae Silberstain, Surazo y Surf de Campo la actividad se desarrolló sin contratiempos. Los asistentes también pudieron disfrutar del skate, la clase de muralismo y la música de Voodoo Power.

RESULTADOS SURF

Sub 14

1ero Cristian Gómez

2do Renato Medina

3ro Manaroa Rapu

4to Tomás Silberstein

Sub 12

1ero Tomás Castillo

2do Reimundo Berry

3ro Kevin Monsalve

Sub 10

1ero José Leal

2doa Loic Harfagar

3ero Antonia Gutierres

Para más información visita www.bowlpark.cl y las RRSS @bowlpark y @stokedchile./