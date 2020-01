Torneo de verano en Puerto Montt

Las chicas sanfernandinas debutaron el lunes con un triunfo en este torneo, venciendo a Lizt de Puerto Montt por 53 puntos a 38. En el segundo encuentro cayeron por un punto ante Boston College 41 a 40 y ayer miércoles, una nueva jornada en el Gimnasio de la UACh en U18 Club Suiza San Fernando perdió ante Sokol de Antofagasta por 60 puntos contra 31, cerrada esta edición se enfrentaban a Palmarés de Quilicura.

La III versión Campeonato Básquetbol Femenino Encestando Frente al Mar, efectuado en el Gimnasio del Liceo Isidora Zegers de Puerto Montt, Copa UACH 2020, en esta competencia finaliza este viernes 24 de enero, además se juega también en la sede del gimnasio de la Universidad Austral de Chile en Pelluco.

Las categorías participantes son Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 18.

Participan los quintetos de Sokol de Antofagasta, Los Leones de Quilpué, Club Deportivo Arriarán Barros de Basquetbol de Puerto Montt, Excea de Rengo, Boston College de Santiago, Palmarés de Quilicura, Suiza de San Fernando, Profeco de Coyhaique y Liceo Isidora Zeggers de Hunneus de Puerto Montt.