SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "ORIENCOOP con DÍAZ" Rol C-1407-2018; "SOCIEDAD DE CRÉDITO MULTICENTRO LTA. Con ACUÑA", Rol C-1684-2017; "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DETALLISTA LTDA. con DELGADO", Rol C-1381-2016 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: CAMIÓN MARCA ISUZU, MODELO NKR COLOR BLANCO, AÑO 1989, INSCRIPCIÓN R.V.M. ED.8458, CON CARROCERÍA METÁLICA GANADERA, REGULAR ESTADO; REFRIGERADORES MARCAS FENSA Y MADEMSA, ESQUINERO CON ESPEJO; BIBLIOTECA, EQUIPOS DE MÚSICA MARCAS SAMSUNG Y LG; LCD MARCA LG42"; LCD MARCA SAMSUNG 32"; LAVADORA MARCA DAEWOO, COMEDORES, SILLAS; MAQUINAS DE COSER MARCA SINGER Y HUSQVARNA; CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA; ORILLADORAS; MAQUINA COSER MULTIPUNTO; ROPERO; RACK MADERA; ESTUFA A GAS, JUEGO DE LIVING Y OTRAS ESPECIES.
A LA VISTA: JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE AGOSTO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
NOTA: EL CAMIÓN ISUZU SE EXHIBE EN LA TROYA 1590, CRUCE CARRETERA 5 SUR.
20-21-22-23 ago.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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