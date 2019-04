Remate: Ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, Luis Amesti 1550 San Fernando, se rematará el día 9 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, el inmueble ubicado en calle Avenida Manuel Rodríguez Poniente Nº 0500, Lote Nº 1 de la Manzana C, del Conjunto Habitacional "Las Tinajas II", Comuna de San Fernando, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, de propiedad del ejecutado, inscrito a su nombre a fojas 941 número 1000 del Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador de Bienes de San Fernando. El mínimo para las posturas será de UF 822,39357 en su equivalente en pesos al día del remate, más $405.555 por concepto de costas. Precio pagadero mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal dentro de quinto día hábil desde la fecha de la subasta. Interesados presentar vale vista a la orden del tribunal por cantidad no inferior al 10% del precio mínimo fijado para la subasta. Demás bases y antecedentes en autos "Larraín Vial S.A. Administradora General de Fondos con Torres Díaz, Cristian", rol C-58-2018.

SECRETARIO

9-10-11-12 abr.- C. Astudillo