REMATE JUDICIAL

Ante Segundo Juzgado Civil Curicó, se subastarán, como un solo todo, los siguientes inmuebles: a) Sitio Número Treinta y Tres, del Proyecto de Parcelación Las Alamedas de la comuna de Chépica, provincia de Colchagua, Sexta Región, de una superficie de cero coma treinta hectáreas y los siguientes deslindes especiales: Norte, con parcela número cincuenta y nueve; Sur, Reserva Hijuela Primera Las Alamedas, camino público de Ruda a Chépica de por medio; Oriente, parcela número cincuenta y nueve; y, Poniente, Reserva Hijuela Primera Las Alamedas, camino público de por medio. Su título de dominio lo constituye la inscripción de fojas 1.219 No. 1.095 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz del año 2.009; y b) Lote Dieciocho que forma parte del lote Uno guión B del resto de una propiedad denominada Reserva Cora número Tres del Proyecto de Parcelación Las Alamedas, ubicada en la comuna de Chépica, Provincia de Colchagua, Sexta Región, que deslinda en especial: Norte, veintidós metros con Lote Diecisiete del plano de subdivisión; Sur, veintidós metros con Lote Diecinueve del plano de subdivisión; Oriente, catorce coma sesenta metros con parte del Rol sesenta y tres raya treinta y cinco de Juan Jauregui y pequeños propietarios rurales; y, Poniente, catorce coma sesenta metros con Calle Uno; de una superficie de trescientos veintiuno coma veinte metros cuadrados. Su título de dominio lo constituye la inscripción de fojas 619 vuelta No. 568 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz del año 2.009.-

Mínimo para las posturas: $7.377.812.-

Garantía: 10% del mínimo fijado para las posturas en vale vista bancario a nombre del Tribunal.

Forma de pago: al contado, dentro de cinco días contados desde subasta.-

Fecha: 22 de Agosto de 2.018, a las 12.00 horas.-

Mayores antecedentes causa ejecutiva Rol 3.408-2.016, caratulada "Banco de Crédito e Inversiones con Jorge Wahl Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y otro".

MARIO RIERA NAVARRO

SECRETARIA SUBROGANTE

2-3-7-8 ago.- C. Galindo