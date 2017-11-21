SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, 12,00 HORAS
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: HUERTA con NETTLE, Rol C-19732-2016 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA; "ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD con LUIS GUERRA CRUZAT Y CIA", RIT P-948-2011; "PROMOTORA CMR FALABELLA con REYES PARRAGUEZ PATRICIA, Rol C-288-2017; EMISORA DE TARJETAS C&D S.A. con RÍOS LÓPEZ ENZO, Rol C-799-2017; AFP PLANVITAL con CASTAÑEDA, RIT 9-3-2012 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA con CÁDIZ ENCINA FABIÁN, Rol C-1085-2015; FORUM SERVICIOS FINANCIERO con ARAVENA INGRID, Rol E-389-2017 DEL SEGUNDO JUZGADO DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, TAXI COLECTIVO URBANO CORRIENTE; AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET AÑO 2016, MODELO SAIL CLASSIS LT 1.4, INSCRIPCIÓN R.V.M. HTWY.16-5, CON 11.000 KILÓMETROS RECORRIDOS, LCD 32 Y 40"", REFRIGERADORES, JUEGOS DE LIVING, MICROONDAS, LAVADORAS, NOTEBOX, SILLAS SECRETARIA, ESCRITORIOS, MUEBLES ARCHIVO, CAJA DE FONDOS BASH CON CLAVE, EQUIPOS DE MÚSICA, INSTRUMENTOS PARA MEDIR A DISTANCIA, IMPRESORAS, GONDOLA REFRIGERADA, MAQUINAS DE EJERCICIOS ELÍPTICA, GENERADOR DE CORRIENTE, JUEGOS DE COMEDOR Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687
21-22-23-24 nov.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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