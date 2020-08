CARTAS AL DIRECTOR

Señor

Carlos Silva Hernández

Director Diario Sexta Región

San Fernando

PRESENTE

Señor director.

Soy un alumno de cuarto medio, de un colegio particular subvencionado de una comuna de la sexta región.

Durante esta época, debido al corona virus, como todos los estudiantes del país, he cursado mi último año enseñanza media vía online. Durante este lapso de tiempo me he percatado del adoctrinamiento político existente en mi institución, algo que, a mi parecer, y el de muchos estudiantes que creen en la libertad e imparcialidad de los cuerpos intermedios, es algo imperdonable. El cuerpo docente debe entregar y facilitar las herramientas para un aprendizaje libre de colores políticos, la finalidad debe ser que el alumnado llegue a conclusiones por su propio pensamiento crítico, y no por un pensamiento impuesto por un profesor con una perspectiva totalmente distinta.

Aunque he de decir que esto no es lo que más me molesta, sino que los mismos profesores te quieren segregar, ya sea con bromas pesadas hacia tu persona o buscando cada supuesto error en lo que dices.

Por esto, señor director, quiero hacer un llamado a todo alumno, padre, docente o cualquier ciudadano de buena fe, que denuncie todos estos malos tratos que solo llevan a que el estudiante no se exprese con libertad, sino que lo haga con miedo, angustia y nervios, ¿Realmente queremos eso de nuestras futuras generaciones? ¿que sean incapaces de pensar? Por lo menos yo no señor director, y espero que muchas más personas se sumen a esta lucha con tal de educarnos de buena manera hoy y siempre.-

Pavel Beltrán

Equipo de trabajo "Juntos x Chile"