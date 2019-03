¡Cuidemos las Abejas¡

"Me acerque a ellos y les pregunté cómo es el trabajo con las abejas, ellos me explicaron las técnicas de la Apicultura, indicándome que era fácil, que el requisito principal es "interesarte y por supuesto dedicarte". Seguí sus consejos compre cámaras de crías o cajones de núcleos, me comentaron las diferencias, entre una y otra, la cámara de cría y donde se inicia este oficio consiste en 10 marcos con cera estampada más abejas, y el núcleo son solo 5 marcos con cera estampada más abejas".

"Me quedé pensando que para comenzar a trabajar lo mejor era comprar núcleos. Al comienzo estaba con un poco de temor y nervioso, pero poco a poco me fui instruyendo y practicando con los núcleos que había adquirido; cada vez que los manipulaba terminaba picado por todos lados, pero me aguanté y con mucho susto volvía a manipularlos y así sucesivamente por un tiempo. Seguí adelante y pensé "esto no es tan terrible", le tome agrado, me relajaba y gustaba estar ahí conociendo cada día más de estas maravillosas trabajadoras de la naturaleza".

Pasado el tiempo me di cuenta que si quería crecer, adquirir material y conocimientos por lo que invertir era la solución, compre de a poco material y aproveché algunos cursos de apicultura donde aprendí cosas nuevas, que hoy aplico en mi Apiario o Colmenar.

"Actualmente, tengo 130 cajones de los que debo preocuparme y cuidar, el resultado no depende de mí, la producción depende como venga la floración y del maravilloso trabajo que hagan las abejas". "La cantidad de miel que se puede obtener normalmente de cada colmena, es entre 15 a 20 kilos de miel y a esto se puede sumar el Polen, Propóleo y la Jalea Real".



¿Actualmente, dónde tiene las abejas?

Dejo la invitación extendida a quienes quieran ir a visitarme y a conocer este lindo oficio. Mi apiario, se ubica en el sector el Espinalillo, localidad de Puente Negro, frente a la llamada vuelta el burro del mismo sector.

¿Quién más participa en este oficio?

Mi familia cumple un rol fundamental en este emprendimiento, siempre me están ayudando, sobre todo mi hijo menor que desde pequeño se está nutriendo de conocimientos, conocimientos que también los traspaso a algunos amigos que vienen a visitarme.

¿Cuál es su meta con respecto a este oficio?

Mi meta inicialmente, es seguir con mis abejitas y así crecer para lograr exportar la miel a distintos lugares, conozcan de mi persona y del oficio mismo que es realmente maravilloso.

Por esto, el llamado de Claudio Alcaíno Arenas no es menor, es evitar el desastre global, ser responsables con nuestro entorno, tener conciencia y hacer nuestro trabajo cuidando la naturaleza y sobre todo valorar el trabajo de las abejas en el círculo de la polinización y alimentación del ser humano./

