Mi población San Fernando

Nuestra población es una de las más antiguas de nuestra ciudad, la gran mayoría de sus habitantes está constituida por personas de la tercera edad. Sus pobladores son gente sencilla que tienen la política del "buen vecino", los antejardines de sus viviendas están adornados con flores de distintos colores que en primavera llenan el aire de fresca fragancia, árboles nativos y frutales que todos cuidamos con cariño.

La mayoría de los vecinos tienen como mascotas a gatos, los que se divierten compartiendo y correteando por los pasajes y techos. Ellos toleran a los perros y no hacen mayores problemas. En el pasaje, donde yo vivo, hay dos perras, una viejita que ha sido por años la compañera de nuestro vecino conocido y querido por todos "El Pocholo" y una perra nueva que llegó hace poco pero que se ha ganado el cariño de todos ya que cuida que no pase, en la noche gente extraña. Ellas viven en el pasaje y no tienen domicilio fijo. Los miércoles y sábado tenemos la feria que es muy típica y que los sanfernandinos acuden para abastecerse de los productos del campo y mar.

Todo lo que he contado sobre nuestra población es de una tranquila y agradable comunión... pero esta misiva es para manifestar mi profunda molestia ya que de la noche a la mañana sin previo aviso (al menos yo no supe) apareció un grupo de trabajadores con maquinaria a romper la calle del primer pasaje para pavimentar y poner solera. Estuvieron varios días removiendo el asfalto, para pavimentar el pasaje. Durante esta faena un día rompieron la red de agua potable y por consiguiente estuvimos un tiempo sin el vital elemento.

Una vez retirados los escombros instalaron las soleras debidamente pavimentadas. Ahora vendría la pavimentación de la calle, pero los vecinos de ese pasaje se dieron cuenta que sus casas quedaban bajo la línea del pavimento. La junta de vecinos entró en acción y detuvo la obra. Así estuvo bastante tiempo la obra en stand by. Al fin los trabajadores le dieron la razón a la junta de vecinos y desarmaron lo que habían hecho y todo de nuevo... Bajaron el nivel luego pavimentaron y en realidad quedó todo súper bien y todos felices. Ahora sólo esperamos que abran el pasaje. Después de pavimentar el pasaje Central nos tocó a nosotros los del pasaje Poniente o Maturana.

Llevan dos semanas rompiendo y sacando tierra ya han roto tres conexiones de agua y no tenemos idea cuando van a terminar.

Se que tenemos que sacrificarnos ya que es en aras del progreso así que paciencia....

Unos considerandos: He visto que cuando se hacen obras públicas se pide opinión a la Junta de Vecinos para que se diga lo que se va hacer y saber lo que esta opina (Se habría librado de hacer dos veces la colocación de las soleras) La empresa o el organismo ejecutor de la obra debería comunicar con la debida antelación la ejecución y tiempo aproximado del término, para tomar las debidas providencias./



Fernando González Ríos

Fotógrafo

San Fernando - Chile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.