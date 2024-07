La Copa América es uno de los torneos de fútbol más emocionantes y antiguos del mundo. Prueba de ello es que miles de personas veían todos los partidos con entusiasmo, apoyando a sus equipos y participando en apuestas deportivas con Goal en junio y julio, asegurándose de no perderse ni un solo gol. Pero más allá de los épicos partidos de la Copa América y los goles memorables, hay varios datos interesantes que no pueden pasar desapercibidos. Aquí te presentamos 15 datos curiosos sobre la Copa América que quizás no conozcas.