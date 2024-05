La región de O’Higgins se ubica entre las zonas del país con mayor avance en la cobertura territorial del Censo de Población y Vivienda, con 29 comunas que ya están próximas a completar este proceso, y solo cuatro cuentan con un menor avance. Lo anterior fue dado a conocer en la reunión de la Subcomisión de Seguridad Regional, que preside el Delegado Presidencial Regional (DPR), Fabio López, y donde participa equipo censal, INE, Policías, Ejército, Senapred, Defensa Civil y otros organismos.

Las comunas donde el proceso ha sido más lento, pero que igual registran un alto número de casas censadas, son Rancagua, San Fernando, Machalí y Graneros, “en esas comunas existen algunas casas que no han podido ser censadas por no encontrarse sus moradores, para las cuales se iniciará en el mes de junio la tercera etapa del trabajo censal, que es volver a visitar los hogares donde aún no han respondido el censo, con un nuevo barrido, porque estamos frente al operativo estadístico más grande del país, y con ello tendremos un registro actualizado de cuántas personas vivimos en Chile, dónde y cómo vivimos”, dijo la autoridad, resaltando que “nuestra región es bastante extensa, con sectores bien distantes, y no obstante ello, el desarrollo del censo ha sido muy exitoso con un muy buen desempeño, lo que nos posiciona entre las regiones con mayor avance censal”.

Añadió Fabio López, que “estamos en la semana número 12 desde que se inició este censo y es fundamental recordar a la comunidad la importancia de abrir las puertas de los hogares para recibir a los censistas y dar respuesta a este proceso, el que además -si una familia no estaba cuando fue visitado, y le dejaron una carta de invitación- puede responderlo a través de internet, ingresando a la página www.censo2024.cl, sección Censo en Línea, donde las personas deben ingresar el código que aparece en la carta de invitación entregada a la vivienda”.

Finalmente, el delegado resaltó que “es prioritario ser parte de la comunidad censada, pues así lograremos contar con un perfil numérico actualizado en niveles como vivienda, hogares y personas, que son esenciales para la toma de decisiones en el sector público y privado”.

Respecto a ello, el director regional del INE, René González, recalcó que “esta semana, y según lo planificado, inicia la fase 3 del Censo de Población y Vivienda, la cual se extiende hasta finales de junio. En esta fase se activa una nueva modalidad para rescatar la información de las personas que aún no han sido censadas. Llamando al Fono Censo 1525, nuestros equipos les darán acceso e instrucciones para responder el Censo en Línea”.

Agregó González que “nuestros equipos seguirán recorriendo la región, pero en caso de que alguien reciba la visita y ya haya respondido el Censo en Línea, solo debe mostrar el comprobante que llega al correo asociado al cuestionario”.