Sin embargo, la jornada comenzó con una misa en memoria de funcionarios ya fallecidos, además de pedir por el trabajo que realizan los actuales funcionarios y por el buen desempeño en pos del desarrollo de todos los habitantes de la ciudad de los naranjos. Una vez terminada la misa, los funcionarios se dirigieron en romería al cementerio local, para visitar a los e funcionarios ya fallecidos, toda esta actividad durante la mañana de ese lunes 6 de mayo.

Posteriormente, a eso de la 19:00 horas y con una masiva participación de vecinas y vecinos, autoridades locales y regionales, el alcalde, Mario Bustamante Salinas, realizó el tradicional resumen de la cuenta pública, instancia donde la autoridad local da cuenta a su comunidad sobre los avances logrados, el trabajo realizado y los próximos desafíos.

En la oportunidad, el alcalde, al ser consultado por esta ceremonia, nos señaló “fue grato ver la gran participación de la comunidad. La información es poder y es fundamental que la gente sepa lo que se ha hecho. El trabajo por garantizar una buena calidad de vida a los vecinos y vecinas de mi comuna ha sido mi motor. Esta cuenta pública me ha permitido mostrarles todas las mejoras y cuáles son los próximos proyectos a futuro”.

El jefe comunal agrego: “Hemos tenido una administración que su objetivo ha sido trabajar por y para nuestra comunidad. Se han ejecutado proyectos de obras en infraestructura y mejoramiento urbano e iniciativas sociales. La labor ha sido incansable para cumplir los compromisos de servicio, abordando las necesidades más urgentes, construyendo un futuro más equitativo y próspero, todo esto no es posible si no contamos con la colaboración de todos y ahí es donde resalto el trabajo arduo y mancomunado con nuestros dirigentes, pero esto no ha terminado y seguiremos ocupados en sembrar futuro”.

Estuvo presente y amenizando la ceremonia, el destacado profesor de música folclórica y arpista, Patricio Trujillo y el grupo de música de cámara “Royal Ensamble”, provenientes de la ciudad de Curicó, quienes dieron realce a esta importante jornada.