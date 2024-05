Este país sumido en el caos y el dolor por la muerte de tres hombres que sacudieron con su sacrificio a todo el espectro social de esta larga y angosta faja de tierra. No creo haber sido testigo en mis largos años de vida de tanta barbarie y ensañamiento contra seres humanos que sin importar si vestían o no un uniforme eran padres de familia, esposos hermanos y parte de una comunidad que se volcó a las calles para expresar sus sentimientos luego de tan horrendo triple crimen... ¿merecieron tal suerte por el hecho de ser carabineros?... ¿que tipo de procedimiento realmente efectuaban? hay nebulosa en torno a su muerte y quiera la realidad no supere a la ficción esta vez. Lo concreto es que el país se ha visto sacudido por tal hecho; hay dolor, rabia, incredulidad, una tristeza grande y por supuesto un deseo grande de abrazar a quienes hoy sufren.

Se conjetura respecto de cómo sucedió todo esto, se conjetura respecto de si el procedimiento en cuestión estaba bien o mal realizado, se conjetura respecto del blindaje de la camioneta, como siempre sucede... las opiniones son muchas y al igual que otras veces no faltara el que quiera sacar dividendos políticos de esta situación dolorosa sin embargo lo cierto es que hay hijos preguntando por sus papitos, hay madres y esposas al mismo tiempo que están destrozadas; pero son valientes, no se avergüenzan de llorar en cámara y fluye su clamor por justicia. Chile fértil provincia señalada, en la región antártica... ¿que paso contigo? hoy estas con un duelo por tres días, esos tus hijos fueron acribillados primero y luego por si no fuera suficiente fueron calcinados por la irracionalidad del hombre, fueron muertos por el odio incomprensible de un grupo de hombres que también son padres, son hijos, son hermanos; pero que están en otra vereda con pensamientos distintos y ese es el problema el pensar diferente eso tan solo hoy nos transforma en enemigos, sin embargo esta situación creo que marcará un antes y un después, en nuestra sociedad es probable que queden situaciones aún peores por vivir; pero creo que si queremos remediar en parte esta situación hoy es el tiempo de la unidad, hoy es el tiempo de renunciar a los intereses partidistas, hoy es tiempo de reconocer errores propios, hoy es tiempo de admitir que nos hemos equivocado y que de seguir en ese camino, vendrá la debacle de nuestra sociedad... el estado y quienes dirigen ese estado tienen una responsabilidad histórica en este momento y que es direccionar de buena manera los poderes de este estado; no habrá sanidad en nuestro Chile si no hay justicia verdadera como tampoco habrá sanidad si no se evita la corrupción moral, ayer hombres inspirados de Dios escribieron: “CUANDO LOS JUSTOS DOMINAN, EL PUEBLO SE ALEGRA, MAS CUANDO DOMINA EL IMPIO EL PUEBLO GIME...” PROVERBIOS 29:2

Han pasado miles de años y aquello sigue vigente o es que... ¿será mentira? ... que la verdadera justicia nos hará libres o será que con violencia podré conseguir paz o a lo mejor me equivoco y el dinero si es la solución a todo mal, en fin mañana saldrá el sol nuevamente y volverá al mismo lugar, mientras tanto yo volveré a mi labor; pero agregaré a ella una dosis adicional de amor, es lo que me queda por hacer sí en algo quiero cambiar nuestra sociedad, de seguro seguiremos CONOCIENDONOS querido lector y ahí nuevamente te regalaré otro escrito que te haga reflexionar... tal vez no pienses como yo y que impide que intentemos conocernos... hasta la próxima.