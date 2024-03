El diputado por la región de O’Higgins, Eduardo Cornejo, celebró el amplio respaldo que la Cámara Baja le otorgó esta tarde al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos en el país, y que viene a proteger a todas las personas que, en el último tiempo, como parte de la grave crisis de seguridad, han sufrido la acción de la delincuencia.

Al respecto, el parlamentario recordó que la idea original de la iniciativa fue presentada por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, a comienzos del año 2021, como una manera de otorgar un apoyo jurídico y legal a todas las personas que hayan sido víctimas de algún delito, pero que por diversas razones -principalmente económicas- no podían contratar una defensa particular.

Por lo mismo, y gracias a la presión que hubo para que la actual administración respaldara dicho proyecto, esta tarde finalmente se despachó al Senado la creación de ambos servicios, lo que para Cornejo “es una deuda pendiente que el Estado tenía con todas las personas que, lamentablemente, han vivido en carne propia el flagelo de la delincuencia, especialmente durante los últimos años”.

“Dado el actual escenario que estamos viviendo en nuestro país, era absolutamente inviable que sólo las personas que tuvieran la capacidad económica para contratar un abogado pudieran acceder a una mejor defensa ante la justicia. Todos sabemos que la delincuencia y el crimen organizado no discrimina, por lo tanto lo mínimo que debiera garantizar el Estado es un acceso a la justicia para todos por igual, sin ninguna distinción, que es lo que justamente estamos promoviendo con este proyecto de ley”, destacó el legislador de la UDI, quien además recordó la “desigualdad” que actualmente existe en comparación con quienes cometen delitos, asegurando que “nadie comprende que los delincuentes sí tengan derecho a una defensa gratuita y no así sus víctimas”.

En el detalle, el representante del Distrito 16 explicó que el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, encargándose justamente de brindar asesoría gratuita a quienes requieran de una orientación legal, defensa o representación judicial. En tanto, la Defensoría otorgará una asistencia a las víctimas de delitos en torno a sus derechos y las medidas de protección que puedan solicitar, como también entregará representación jurídica y atención psicosocial, todo ello con un presupuesto anual cercano a los $12 mil millones.