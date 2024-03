Recolectores de basura se reúnen con Andrés Jorquera para exponer sus demandas laborales

El ex Concejal y reconocido político San Fernandino, acudió al llamado de los trabajadores de la recolección de residuos domiciliarios y barrido de calles, para escuchar las demandas respecto a derechos laborales que ellos están levantando en calidad de urgentes.

El encuentro fue con los dirigentes gremiales de tres Federaciones de trabajadores de este rubro -FERNARCHI- FETRACENS Y FENACHERCH- quienes plantearon la necesidad de regular importantes garantías de seguridad y salud para ellos.

En primera instancia, la solicitud se basa en el reconocimiento del rubro y oficio bajo la denominación de “Recolectores de residuos domiciliarios y barridos de calles”, por el sentido de pertenencia e identidad de sus labores, además de ser incluidos en el Código del Trabajo.

Indispensable se vuelve para ellos, que las mutuales reconozcan como enfermedades laborales distintos padecimientos que nacen a raíz del esfuerzo físico propio de sus funciones, como la tendinitis, túnel carpiano , trastornos respiratorios, afecciones musculares, patología de columna lumbar, hernias, artritis, hipoacusia, entre otras.

Actualmente, las licencias médicas, los tratamientos y rehabilitaciones físicas, no estarían siendo abordadas por las mutuales , siendo FONASA y la Atención de Salud Pública - a través de sus ramas primarias y redes hospitalarias- las que deben recibir a estos pacientes.

Manuel Silva, dirigente de FETRACENS, explicó que este encuentro nace, tras la urgente necesidad de retomar las negociaciones con el Gobierno Central, respecto a las legitimas demandas laborales que hace mucho tiempo solicitan y que no han sido respondidas: “Nos hemos reunido varias Federaciones con la presencia de dirigentes de varias comunas y regiones del país, para levantar nuevamente nuestras demandas y solicitar una respuesta clara”, partió explicando Manuel Silva.

Bajo esta misma línea, profundizó respecto a cada demanda que -en primera instancia- busca que exista un reconocimiento real y legal de la labor que ellos realizan: “Es indispensable que seamos reconocidos como rubro de “Recolectores de residuos domiciliarios y barrido de calles”, en el Código del Trabajo. Porque de esta manera, logramos garantizar nuestros derechos laborales, que partan por el acceso al tratamiento de las enfermedades laborales desde las mutuales”, agregó.

En el contexto de un almuerzo de trabajo, Jorquera, se comprometió a respaldar cada una de sus demandas e iniciativas: “Apoyaremos las gestiones que sean necesarias para concretar avances que sean significativos en el legítimo reconocimiento de sus funciones y en la prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades que se generan en el trabajo”, agregó.

“Respecto a San Fernando (y otras comunas), nosotros hemos levantado las demandas al Gobierno Central, porque los contratos han durado muchos años, manteniendo la misma cantidad de camiones, las mismas condiciones de sueldo y laborales en general. La realidad de San Fernando es que aún hay camiones años 2009 y 2011, lo que redunda en inseguridades para el trabajador tanto de salud como integridad fìsica (porque los camiones ya no cumplen con las garantìas de funcionalidad básicas)”, detalló don Manuel.

Finalmente y en una demanda clara y concreta, el dirigente de FETRACENS indicó que buscan que los dirigentes de este rubro “Seamos considerados en la elaboración de bases tipo de licitaciones municipales y que las garantías solicitadas nazcan desde los trabajadores, que son los que realmente conocen la función, el riesgo y desgaste físico que implica”.

Es importante indicar que San Fernando se suma a otras comunas en la elaboración de tratos directos para contratar los servicios de retiro de basura domiciliaria. Ya son tres años en que esta situación se mantiene así y por supuesto, que no se establece una mejora ni en los camiones con que trabaja la empresa ni una mejora sustancial en las condiciones laborales para conductores, barredores y peonetas.

“Aquí también se evidencia la necesidad -no solo de San Fernando- de realizar procesos de licitación en los servicios de retiro de residuos domiciliarios, que sean planificados, estudiados y realizados con tiempo y así, no tener que llegar a tratos directos que no siempre garantizan los derechos laborales esenciales y necesarios a los trabajadores de las empresas prestadoras del servicio, como por ejemplo, es la cobertura de las enfermedades en las mutuales de seguridad”, agregó Jorquera.

Manuel Silva, agradeció la compañia del ex Concejal Andrés Jorquera, dejando de manifiesto que, siempre se le ha reconocido por acompañar y respaldar las demandas laborales de este gremio: “esperando seguir contando con su apoyo en esta lucha”.-