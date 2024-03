Hospital Dr. Franco Ravera Zunino conmemoró el Día Internacional de la Mujer

Desde operativos ginecológicos, dermatológicos, clases de yoga, ceremonias gremiales, intervenciones artísticas, hasta stands informativos en el hall central del hospital, con temas relacionados a salud reproductiva, prevención de cáncer, diversidad sexual y género, entre otras, fueron las actividades que se desplegaron en el marco de una nueva conmemoración del día internacional de la mujer en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino (HFRZ).

Para Javiera Álvarez, fonoaudióloga del Consultorio Adosado a Especialidades (CAE) del hospital, se trató de una “instancia muy linda, ya que nos hace sentir valoradas en la lucha que damos día a día desde nuestros trabajos. Estas actividades no se resumen en una felicitación como podría pensarse, sino que es un reconocimiento a lo que hacemos, a cómo lo hacemos, para lograr el empoderamiento que merecemos”.

La supervisora disciplinar de internos de la Universidad Bernardo O’Higgins en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, María Francisca Hernández, expresó que “me parece súper buena la vinculación con el medio que el hospital realiza para conectar con la comunidad en un día como éste. Además, es una instancia para educar a las personas en general, a las usuarias en temas atingentes y femeninos de relevancia”.

Se destacó entre los stands de la jornada, el de procuramiento de órganos y tejidos del HFRZ, que presentó a usuarias y funcionarias la importancia del amnios, como tejido que puede ser donado altruistamente por las madres tras el parto. “Para nosotras, ha sido muy satisfactorio participar este día, pudimos informar a usuarias y funcionarias, cuál es la importancia de la membrana amniótica, el rol fundamental de la mujer como donante, sus múltiples beneficios para la recuperación de pacientes quemados, con labio leporino, entre otras patologías”, destacó la enfermera Katherine Vargas, jefa (s) de la unidad.

Los gremios del establecimiento también realizaron actividades. Fenats Nacional, desarrolló una ceremonia conmemorativa. Asiap, invitó a sus asociados a una intervención espiritual. Asenf entregó porta credenciales simbólicas en la lucha de los derechos de las mujeres. FENATS Base Rancagua, compartió mensajes de reconocimiento y presentes a sus asociadas, mientras que FENPRUSS organizó un conversatorio moderado para este próximo 12 de marzo.

Refiriéndose a los operativos, Jennifer Arena, TENS del Servicio de Laboratorio del HFRZ, explicó que “es muy bueno que se den estos espacios, sobre todo con los operativos, como el de dermatología. Soy funcionaria y creo que, por falta de tiempo, etc. es difícil muchas veces acudir a un especialista, así es que me parece excelente que en el día de la mujer se promueva no solo la lucha en la sociedad sino también su buena salud”.

Finalmente, el director (s), Adolfo Beck, expresó que “nuestra institución tiene más de un 80% de trabajadoras desarrollando labores en los distintos servicios y unidades, por ello, porque es un día importante para todas las mujeres del país y el mundo, era inminente conmemorarlo también aquí. Debemos reconocer con admiración lo que han alcanzado, aún cuando resta mucho por avanzar. En lo personal, soy padre de una niña pequeña y me encantaría que mi hija cuando se convierta en una mujer adulta, ella junto a sus pares, puedan desenvolverse en un mundo más justo, más digno e igualitario”.