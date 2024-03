En el marco de la conmemoración del “Día internacional de la Mujer”, el Poder Judicial entregó el pasado viernes 8 de marzo a la ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier, y la ex oficial primero del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, Rudecinda Sandoval García, el “Reconocimiento a Mujeres Destacadas del Poder Judicial”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Blanco Herrera, junto a la ministra y encargada de asuntos de género del máximo tribunal, Andrea Muñoz Sánchez, encabezaron desde el Salón de Honor del Palacio de Tribunales y en conexión vía zoom con todas las cortes de apelaciones del país, este tributo a mujeres de distintos estamentos de las 17 jurisdicciones, de la Corte Suprema y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes fueron propuestas por sus pares por su labor en la promoción de la igualdad de género en la institución. En total, fueron 37 mujeres a nivel nacional las que recibieron este reconocimiento.

En Rancagua, participó en la actividad el presidente del tribunal de alzada, ministro Ricardo Pairicán García; el Pleno de la Corte; la ministra encargada del Comité de Género y No Discriminación de la jurisdicción, Marcela de Orúe Ríos; los miembros del respectivo comité; y funcionarios y funcionarias.

“Para nuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones es un honor entregar este reconocimiento a dos mujeres de la jurisdicción Rancagua, que a través de acciones al interior del Poder Judicial y de vinculación con la comunidad u otras instituciones, han mostrado un compromiso inquebrantable en derribar estas barreras en pos de la igualdad y crear mayores y mejores espacios libres de sesgos”, señaló en su discurso el presidente del tribunal de alzada, ministro Ricardo Pairicán.

“Es muy relevante que se realicen estas iniciativas al interior del Poder Judicial y que se reconozca el trabajo que día a día las mujeres de nuestra institución llevan adelante en esta materia. Como Comité de Género y No Discriminación de la jurisdicción de Rancagua tenemos un compromiso en pos del avance y promoción de la igualdad de género”, señaló la ministra Marcela de Orúe Ríos.

“Es para mí un honor recibir este reconocimiento que da cuenta de que nuestra labor y acciones en torno a terminar con espacios de discriminación para fortalecer la igualdad de género en el Poder Judicial es valorada por los integrantes de los tribunales de la jurisdicción y la Corte Suprema. Esto nos motiva a continuar el trabajo en esa dirección”, indicó la ministra Bárbara Quintana.

La ex oficial primero del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, Rudecinda Sandoval, indicó tras recibir el reconocimiento que “fue una tremenda sorpresa cuando me indicaron que había ganado este premio. Dentro de mi carrera traté de hacer lo mejor posible. Para mí es una enorme responsabilidad y me enorgullece este reconocimiento”.