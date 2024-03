Diputado Eduardo Cornejo destaca avance de nueva Defensoría de las Víctimas

Como un paso “histórico y significativo” calificó el diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), el respaldo unánime y transversal que la comisión de Constitución de la Cámara Baja le otorgó al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos, una medida ampliamente demandada por la ciudadanía a raíz de la grave crisis de seguridad que viene atravesando el país durante el último tiempo.

Al respecto, el parlamentario gremialista recordó que la propuesta original fue ingresada por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera a inicios de 2021, como una manera de otorgar un apoyo jurídico a las víctimas de la delincuencia que, por una u otra razón, no podían costear una defensa.

En esa línea, y tras la presión que muchos hicieron a la actual administración, finalmente en noviembre del año pasado el Gobierno decidió respaldar el proyecto, que de acuerdo a lo que explicó el diputado Cornejo, permitirá -a través de ambos servicios- brindar una orientación legal y una representación jurídica y gratuita a quienes hayan sufrido algún tipo de delito.

“Una de las principales injusticias que existen en nuestro país y que nadie comprende, sobre todo dada la grave crisis de seguridad que estamos viviendo, es que los delincuentes tienen garantizada una defensa pagada por el Estado, mientras que sus víctimas se ven en la obligación de costear un abogado particular. Y eso ha derivado, muchas veces, no sólo en que los delincuentes pudieran salir en libertad, sino que incluso que las personas que sufrieron en delito no vieran ningún avance en la investigación. Por eso es que estos últimos dos años habíamos solicitado con mucha fuerza la creación de una Defensoría de las Víctimas, porque es un deber del Estado brindar este apoyo a todas las personas, especialmente las más vulnerables”, destacó el representante del Distrito 16.

En el detalle, el parlamentario por O’Higgins explicó que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia viene a reemplazar a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, otorgando una asesoría jurídica a quienes requieran de una orientación legal, defensa o representación en tribunales, siendo ofrecido por profesionales altamente calificados y de forma gratuita. En tanto, la Defensoría de las Víctimas atenderá las necesidades de las personas que hayan sufrido algún delito, ofreciendo incluso una asistencia sicológica y social. Todo ello, con un presupuesto que bordeará los $12 mil millones.

Por lo mismo, junto con valorar el primer avance que tuvo la iniciativa, Eduardo Cornejo llamó al Gobierno a reemplazar la suma urgencia que tiene el proyecto y otorgarle discusión inmediata, de tal manera que pueda ser votado en las próximas semanas y así continuar su trámite en el Senado.

“La delincuencia y el crimen organizado no descansa, está actuando todos los días y cada vez la crisis se vuelve más grave. Por eso es que tenemos la obligación de sacar cuanto antes este proyecto, y el Ejecutivo sabe que cuenta con nuestro apoyo para aprobar esta ley”, manifestó el diputado UDI.