Tal como lo señaló el General director Ricardo Yañez en su vista a la región este martes, OHiggins recibió 6 nuevos vehículos que potenciarán la labor policial, la prevención de delitos, reforzarán el parque vehicular y en estos momentos irán en ayuda de las personas damnificadas.

Los vehículos serán repartidos en dos para la 2ª com. Graneros; 1 para la 3ª Com. Rancagua oriente; 1 para la 4ª Com. de Rengo; 1

a la 5ª Com. Peumo y 1 para la 6ª Com. San Vicente de Tagua Tagua.