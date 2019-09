Más controles de narco y alcotest, menos accidentes y un fallecido

Más de 7 mil 400 controles de narco y alcotest, una disminución en la ocurrencia de accidentes, que bajaron de 130 en 2018 a 103 este año 2019, y solo una persona fallecida, fueron las cifras entregadas por las autoridades respecto del balance de Fiestas Patrias. Las positivas cifras fueron atribuidas al trabajo coordinado de las instituciones en un trabajo preventivo y a la recepción de la ciudadanía al llamado a una celebración responsable.

Así lo señaló el Intendente Juan Manuel Masferrer en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por la Gobernadora de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff; el Gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega; el Seremi de Transportes, Hans González; el director regional de Senda, Daniel Díaz; y el Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Patricio Figueroa.

El Intendente dijo que aquí hubo un trabajo coordinado con el Ministerio de Transportes, Senda y Carabineros de Chile: "Lo que nos permitió tener un saldo positivo, tanto por el menor número de accidentes, como la cantidad de controles que se hicieron. Sí tenemos que lamentar un fallecido, que fue un peatón que se desplazaba bajo los efectos del alcohol, cifra que es igual a la que tuvimos el año pasado", dijo Masferrer.

La primera autoridad de O'Higgins destacó que "Se hicieron más de 7 mil 400 controles de narco y alcotest, entre Carabineros y Senda, con un número importante de narcotest realizados. Para esto fue importante el trabajo coordinado que realizamos, y también porque las personas escucharon el llamado que hicimos como Gobierno, y que va por un cambio cultural, donde sentimos que hubo colaboración y una celebración responsable", afirmó el Intendente Regional.

El Seremi de Transportes, Hans González, señaló que "Este esfuerzo en conjunto nos dio muy buenos resultados, como lo mencionaba nuestro Intendente Juan Manuel Masferrer. Como Ministerio de Transportes realizamos más de 300 controles, con 69 infracciones en buses interurbanos y servicios rurales. El sistema 4x0 funcionó de manera esperada. La salida de los vehículos se comportó bien, no ocasionando mayores problemas. El Plan de Contingencia funcionó cómo estaba presupuestado", cerró el titular de Transportes en O'Higgins.



TRABAJO COORDINADO

Daniel Díaz, director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), informó que como SENDA realizaron más 1.300 controles, de ellos 26 fueron de narcotest. "Se realizó un trabajo muy bien coordinado, y eso se vio reflejado en los buenos resultados, en el trabajo preventivo que se hizo anteriormente entregando información a toda la ciudadanía", comentó.

"Referente a los narcotest -agregó Daniel Díaz- nos dio un porcentaje de un 30,7 por ciento de positivos, que fue un poco más alto que el promedio nacional. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aplicando alcotest y narcotest durante todo el año, y esperamos también que los controles vayan aumentando", cerró el director regional de Senda.

Finalmente, el Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Patricio Figueroa, informó que los accidentes de tránsito disminuyeron a 103, de los 130 que se registraron el año pasado, representando una caída del 14,9%.

"Las principales causas de los accidentes han estado en la pérdida de control del móvil, asociada al a velocidad; la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, y el conducir sin estar atento a las condiciones de tránsito del momento", señaló el General Figueroa.

Cabe destacar que la persona fallecida, se registró en el kilómetro 62 de la comuna de Mostazal, el que cruzó en un lugar no habilitado y en estado de ebriedad. Carabineros realizó 6.164 alcotest, detectando a 78 conductores bajo los efectos del alcohol; y cursó además 817 infracciones por velocidad, 84 infracciones por no usar cinturón de seguridad y 30 por no utilizar sistemas de retención infantil./