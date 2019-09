Campaña para prevenir accidentes en Fiestas Patrias

- No elevar volantines en lugares cercanos al tendido eléctrico y no rescatar éstos; en caso de quedar atrapados.

- No usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín.

- No utilizar hilo curado en base a vidrio molido, ni nylon.

- No cruzar calles a la hora de elevar volantines, con el fin de no generar accidentes por la distracción.

- Verificar que el lugar sea óptimo y seguro para la elevación de volantines.

Con estas simples y sencillas recomendaciones, Carabineros de Chile les desea que unas felices fiestas patrias en familia y sin accidentes.

Es bueno precisar, que la Ley N° 20.700 sanciona a aquella persona que expenda, fabrique, utilice o transporte éste elemento (hilo curado). Asimismo, la Ley señala diferencias entre el hilo de competencia, el cual está totalmente autorizado, ya que debe cumplir con ciertas características./