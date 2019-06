Devastador incendio en población San Martín

En pocos minutos, el fuego se propagó a los inmuebles asignados con los números 1120, 1130 y 1140 de calle Esmeralda. En las labores de control y contención del incendio trabajaron más de 50 voluntarios de las seis compañías de bomberos de la comuna de San Fernando, apoyados por un camión aljibe.

Las causas que originaron el fuego están siendo investigadas por especialistas del Cuerpo de Bomberos de la capital de la provincia de Colchagua. Entre los inmuebles afectados está el local nocturno conocido con El Farolito u 1120, el cual al igual que las otras dos viviendas resultaron consumidos en su totalidad.

La falta de grifos y poca presión de agua en el sector habría sido una de las razones por las cuales no se pudo actuar más a tiempo. La presidenta de la junta de vecinos de la población San Martín Verónica Figueroa dijo que ellos hace un buen tiempo han estado solicitando a la empresa sanitaria Essbio y la Municipalidad una solución a la falta de grifos y que hasta ahora no han tenido ninguna repuesta al respecto. "La mayoría de las casas de este sector son antiguas y no cuentan con cortafuego, la cual nos genera una mayor preocupación al momento de un incendio de estas características. Afortunadamente el Cuerpo de Bomberos, además de sus carros, cuenta con un camión aljibe, el cual fue fundamental en el apoyo de la emergencia", precisó la dirigente vecinal.

En el lugar se constituyó el jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Fernando Franco Hormazábal junto a su equipo técnico a fin de hacer una evaluación de los daños causados por el incendio y ver de qué manera poder ayudar a las familias damnificadas. Además llegaron al sitio de emergencia los concejales Andrés Jorquera y Robert Arias./

