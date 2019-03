Empresario Carlos Cardoen Cornejo: "Reitero mi más absoluta y completa inocencia"

"Esta solicitud se funda en hechos ocurridos a mediados de los años '80 y que fueron investigados a comienzo de los años '90 por el departamento de justicia de los Estados Unidos. Entiendo también que se fundamenta jurídicamente en la acusación formulada en 1993 en mi contra", dijo Carlos Cardoen.

Mediante un comunicado de prensa el empresario viñatero de Colchagua sostiene que: "Sin perjuicio de otras consideraciones recibo con tranquilidad esta oportunidad de hacer valer mis derechos y mis defensas en mi país con plena confianza en nuestras autoridades judiciales". Agregó que le sorprende que después de más de 30 años de ocurridos los hechos y más de 26 desde la acusación y alerta roja en interpol, decidan ahora las autoridades estadounidenses solicitar aquello que debieron haber hecho en 1994.

"Reitero mi más absoluta inocencia frente a esos cargos los cuales tienen un origen más bien político que legal. Valoro el apoyo del Estado de Chile que durante todos estos años me a brindado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Interpol en nuestro país, en particular la reciente resolución del Senado que ratifica la vulneración de los derechos humanos que me afecta tras 26 años sin garantía de un debido proceso. Como siempre, junto a mi familia, enfrentaré estos cargos, que, aunque tardíos, permiten aclarar en Chile mi total inocencia y del equipo que me apoyaba en aquella época. Finalmente, espero que se cierre este largo proceso kafkiano del cual he sido objeto para poder dejar atrás esta amarga experiencia judicial", terminó diciendo el empresario de Santa Cruz.

Por su parte y en entrevista con diario Sexta Región el abogado del empresario, Juan Pablo Olmedo dijo estar tranquilo y convecido plenamente de la inocencia de su defendido. "Llevamos más de 26 años con una alerta roja injusta y arbitraria que ha generado muchísimo daño al empresario y su familia. Hemos tratado en innumerables ocaciones de sostener lo que aquí está ocurriendo hoy día, de hecho hemos acudido a Interpol de nuestro país y al gobierno de Chile. Hemos realizado un tremendo trabajo para poder lograr finalmente demostrar que se desgastaron los hechos. Estamos claramente frente a una solicitud de extradición demasiado tardía e inaficáz donde se estan reabriendo temas que jamás existieron y por cuanto esa acción no debe prosperar, toda vez que Estados Unidos a declarado en reiteradas ocaciones durante los últimos 10 años y en distintos contextos, que no iba a solicitar la extradición, por lo tanto que ahora lo haga resulta muy sorprendente, pero vamos a ver cuales son los argumentos que ellos tienen".

El profesional señaló que mas allá de lo solicitado por las autoridades del gobierno de Estados Unidos ellos tienen la tranquilidad absoluta que los derechos de Carlos Cardoen van a ser finalmente reconocidos. "En estos momentos el empresario y su familia están tranquilos, atentos y muy confiados del trabajo que estamos haciendo los abogados", finalizó diciendo Juan Pablo Olmedo./

