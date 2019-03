Seremi de Vivienda interpone denuncia por estafa y falsificación de subsidios habitacionales

Durante la mañana de este jueves, el Seremi de Vivienda Francisco Ravanal, interpuso una denuncia por los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos ante la Fiscalía local de Rengo. Esto, a raíz de los hechos informados el pasado 26 de febrero por el alcalde de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios, quien señaló que se estaban vendiendo subsidios habitacionales de forma fraudulenta en su comuna. Es por esta razón, que en la denuncia entregada hoy por el Seremi de Vivienda, se solicitó al fiscal que dé orden de investigar los hechos denunciados.

“Estamos muy preocupados. En febrero recibimos esta denuncia desde la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, y sabemos que al menos 40 personas fueron afectadas en la comuna. Hay gente inescrupulosa que se aprovecha de las necesidades de otras, y nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reprochamos profundamente este tipo de actuar”, declaró Ravanal.

Además, el Seremi señaló que “Hoy estamos solicitando al fiscal que investigue estos hechos, y que se pueda identificar a los responsables lo antes posible. Sabemos que este tipo de aprovechamientos pasan más seguido de lo que creemos, por eso el llamado es a denunciar, para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo”.

El jefe regional de la cartera de vivienda, aclaró además que “Las personas deben tener claro que la única institución con la facultad de emitir o entregar los certificados de subsidios habitacionales es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en su defecto las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) y el Serviu en todas las regiones del país”.

TESTIMONIO DE UNA DE LAS DENUNCIANTES

Una de las personas denunciantes, Tamara Vicencio, relató cómo sufrió esta estafa. “Fui contactada por un hombre, quien me dijo que por $800.000, podía obtener un subsidio habitacional. Yo creí en sus palabras, y como me indicó que tenía contactos dentro del Serviu, confié en que era algo verdadero”. Añadió: “Él me dio un contacto de una mujer a la que debía cancelar en efectivo el monto solicitado. Ella, a los pocos días después, me entregó un certificado de subsidio y un vale vista con un monto de 27 millones de pesos, que supuestamente debía cobrar en el banco. Yo me di cuenta de que esto era una estafa, porque a una conocida —que también se sumó a este proyecto— le indicó que no había podido hacer efectivo su vale vista, porque yo había hecho un escándalo en el banco y que, por eso, las ejecutivas nos habían vetado a todos quienes portáramos ese certificado”.

Asimismo, Vicencio agregó: “La verdad es que yo nunca fui a cobrar el vale vista, por ende esa situación nunca sucedió. Cuando conversé con esta conocida, nos dimos cuenta de la estafa y pusimos una denuncia en el municipio. Además, tomamos contacto con esta señora, a quien le habíamos cancelado el dinero, y ella nos dijo que también se había dado cuenta que esta situación era una estafa, y señaló como responsable a un ex directivo del Serviu. Sin embargo, no creímos en sus palabras, porque todo lo que ella nos dijo es muy extraño”.

Al enterarse de que el Seremi de Vivienda interpuso la denuncia en la fiscalía de Rengo, la afectada señaló estar: “Muy contenta de que esto se esté haciendo público, y de saber que las autoridades regionales y el Seremi de Vivienda nos estén ayudando a esclarecer esta situación. Y, ojalá, poder recuperar nuestro dinero y nuestro sueño de una vivienda propia”./

