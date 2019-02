PDI detiene a joven que pedía fotos íntimas a menor de edad

Durante la tarde de ayer, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Santa Cruz, detuvieron a un sujeto de 20 años, quien mantenía en su teléfono celular fotografías de una adolescente de 16 años, a la cual conoció vía Facebook hace dos semanas.

El hecho quedó al descubierto, luego que la propia adolescente le contara a su madre que, tras una petición del imputado accedido a mandarle fotografías íntimas. Sin embargo, estas no fueron suficientes para el sujeto, ya que seguía solicitándole más imágenes, ante lo cual la menor de edad se negó, y este comenzó a extorsionarla para que, inicialmente le mandara más fotografías, y luego le solicitó favores sexuales a cambio de no subir las imágenes íntimas a las redes sociales, situación a la que la menor de edad no accedió.

Luego que la madre de la víctima se enterara de la situación, decidió acompañarla hasta la BICRIM Santa Cruz, donde estamparon una denuncia en contra del imputado, y tras las primeras diligencias, los detectives lograron establecer que el teléfono de este efectivamente contenía fotografías intimas de la menor de edad, además de conversaciones de WhatsApp que comprobaban la extorsión a la cual pretendía someterla.

Los antecedentes recopilados por el personal de la PDI fueron dados a conocer al fiscal de turno de Santa Cruz, quien dispuso la detención del imputado por el delito flagrante de almacenamiento de material pornográfico infantil, el cual fue puesto esta mañana a disposición del Juzgado de Garantía de la misma comuna, para su correspondiente control de detención./

