Carabineros llama a la prevención al momento de salir de compras

Al respecto, el coronel Baeza recordó que tanto en supermercados como en los centros comerciales, los delincuentes generalmente circulan como cualquier ciudadano, transformándose estos lugares en uno de los preferidos por estos sujetos, ya que las presuntas víctimas cargan importantes sumas de dinero para realizar sus comprar.

Por este motivo, el personal policial está recorriendo las principales vías del casco histórico de Rancagua, así como también supermercados y tiendas comerciales para entregar algunas recomendaciones a considerar durante estos días:

- Evite cargar en su cartera y billetera mucho dinero en efectivo, es preferible que se limite a una pequeña cantidad, suficiente para efectuar las cancelaciones de ese lugar.

- Nunca lleve su billetera o chequera en el bolsillo posterior del pantalón. Si lleva un bolso o cartera manténgalo protegido. Es preferible que siempre esté en sus caderas y en frente de su cuerpo sin perderlas de vista.

- En caso de tener que llamar por teléfono no descuide su cartera o bolso, ya que mientras usted se descuida alguno de estos sujetos puede sustraerla sin que se dé cuenta.

- En caso de tener que ingresar a un baño público, no deje su bolso o cartera en el piso ya que un delincuente puede aprovechar esta ocasión para robarle.

- Procure no salir a comprar con niños pequeño, es mejor que los deje con algún familiar de confianza o se haga acompañar de otra persona adulta.

- Al momento de cancelar alguna compra no exhiba su billetera con todo el dinero que carga, ya que puede estar siendo observado por alguno de estos sujetos, quienes siempre están atentos a todos sus movimientos para aprovechar la mejor ocasión para cometer sus delitos.

- Cuando camine en la calle, siempre dé la impresión que sabe dónde se dirige, ya que si demuestra estar desorientado o perdido alentará a los ladrones a seguirlo y aprovechar cualquier descuido para robarle.

- Evite desplazarse sin compañía por lugares despoblados como plazas, parques, sitios eriazos o áreas en construcción.

- Cuando camine solo de noche, hágalo por medio de la acera y por lugares bien iluminados, ya que al caminar cerca de la calzada podría sufrir un accidente o bien que algún sujeto en vehículo le sustraiga su cartera o bolso./

