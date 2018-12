Carabineros invita a tomar precauciones durante compras navideñas

Al respecto, el Prefecto de Colchagua, Teniente Coronel, Humberto Urrejola Ortiz indicó que las personas son las principales responsables de su seguridad, siempre se deben mantener atentos y por sobre todo evitar rutinas que faciliten el accionar de los delincuentes.

"El trabajo preventivo es fundamental para disminuir los delitos que afectan durante las compras navideñas, el cual se debe realizar en conjunto Carabineros-Comunidad", manifestó el Prefecto Urrejola, entregando algunas recomendaciones al respecto.

- Al realizar sus con compras, asegure los documentos, billeteras y paquetes.

- Evite transitar con altas sumas de dinero, use otros medios de pagos.

- Asegure la cartera, ojalá cruzada y a la vista.

- Adquiera los regalos en comercios establecidos, evitando aglomeraciones de público.

- Si retira dinero, hágalo en compañía de otra persona, manteniéndose atento a lo que suceda a su alrededor.

- Planifique sus compras, para evitar las horas de mayor aglomeración, sobre todo si va con niños pequeños que corren el riesgo de perderse o sufrir accidentes.

- Al momento de cancelar alguna compra, no exhiba su billetera con el dinero que porta, ya que puede estar siendo observado por algún delincuente.

- Mantener un especial cuidado con el uso y porte del celular, elemento altamente apetecido por los delincuentes. Evite hablar por celular cuando va caminando.

- Al guardar los regalos en su automóvil, use el portamaletas.

- En caso de ser víctima de un delito, trate de retener datos físicos del antisocial y dé oportuno aviso a Carabineros

Es importante que la comunidad tenga siempre presente las aglomeraciones en el comercio se convierten en un atractivo para el accionar delictual, normalmente estos aprovechan las instancias de descuidos para su actuar./

